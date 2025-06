Prognos-Studie zeigt: Klimaanpassung am Gebäude ist Schlüssel zu Zukunftssicherheit und Wachstum in der Bauwirtschaft

Berlin (ots) - Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) nimmt mit großer Trauer und in tiefer Dankbarkeit Abschied von seinem Ehrenpräsidenten Fritz Eichbauer, der am 19. Juni 2025 in München verstorben ist. Fritz Eichbauer war über 22 Jahre hinweg, von 1978 bis 2000, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes. Mit unermüdlichem Einsatz und ...

