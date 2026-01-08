ARD Das Erste

Zwischen Adrenalin und Emotion: Die zweite Staffel von "Die Notärztin" mit Sabrina Amali startet am 24. Februar im Ersten und bereits am 17. Februar in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

Dienstbeginn für "Die Notärztin": Ab 24. Februar 2026 zeigt die ARD die zweite Staffel der erfolgreichen Dienstagabendserie mit Sabrina Amali. In 13 neuen Folgen steht sie erneut als außergewöhnliche Ärztin Dr. Nina Haddad im Mittelpunkt. Mit medizinischer Präzision, unerschütterlicher Hingabe und großer Menschlichkeit kämpft sie um jedes Leben. Staffel zwei taucht dabei noch tiefer in die beruflichen und privaten Herausforderungen der Notärztin ein und rückt zugleich die Geschichten des gesamten Teams der Wache stärker in den Fokus. Dramatische Rettungseinsätze und intensive emotionale Momente zeigen, wie "Die Notärztin" und das Team der Feuerwache anderen helfen und dabei ihr eigenes Leben riskieren.

Inhalt: Hauptfeuerwache Mannheim - im Zentrum des interkulturellen "melting-pots" am Rhein laufen alle Notrufe der Stadt zusammen. Jederzeit kann der Alarm losgehen und die Feuerwehr- und Rettungswagen zum nächsten Einsatz rufen. Der Start von Notärztin Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) in der neuen Wache verlief nicht einfach. Doch inzwischen hat sich das Team um Brandmeister Piotr Rogosa (Mark Zak) an sie gewöhnt. Auch wenn Nina im Dienst die beruflichen Grenzen mehrfach überschritten hat, weiß das Team dennoch, was es an ihr hat - eine hoch kompetente und leidenschaftliche Notärztin, für die die tägliche Arbeit nicht nur Job ist, sondern Berufung. Gemeinsam erleben sie emotionale Höhen und Tiefen, existentielle Notfälle und bewegende Dramen. Und wenn es hart auf hart kommt, sind sie immer füreinander da. Die Zusammenarbeit könnte jedoch noch viel harmonischer sein, wäre da nicht die beendete Affäre mit Feuerwehrmann Markus Probst (Max Hemmersdorfer), von der inzwischen das ganze Team weiß. Außerdem lernt Nina den Ersthelfer Philipp (Max Wolky) kennen und kann sich seinem Charme, entgegen allen Vorsätzen, nicht entziehen.

Neben Sabrina Amali in der Rolle der Notärztin Dr. Nina Haddad gehören in der zweiten Staffel erneut Paul Zichner als Rettungssanitäter Paul Raue, Max Hemmersdorfer als Feuerwehrmann Markus Probst, Anna Schimrigk als Feuerwehrfrau Billy Johannes und Johannes Kienast als Wachleiter Patrick Köster zum Ensemble.

"Die Notärztin" ist eine Produktion der Polyphon Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Produzentin ist Sabine Tettenborn, Junior Producer ist Maximilian Koch-Erpach. Die redaktionelle Verantwortung haben Barbara Biermann (Executive Producerin) und Simon Riedl, beide SWR. Jan Haering und Florian Gottschick führen Regie, die Drehbücher stammen von Jan Haering, Tina Thoene, Nina Blum und Frank Wollin. Für die Kamera verantwortlich ist Lukas Steinbach. Gedreht wurde in Berlin und Mannheim.

Die erste Staffel von "Die Notärztin" verfolgten im Frühjahr 2024 durchschnittlich vier Millionen Zuschauende im Ersten.

Weitere Informationen sowie Statements der Hauptdarstellenden und Machern finden Sie in der digitalen Pressemappe. Bei Interesse an Interviews wenden Sie sich bitte an die Agentur Presse-Partner Köln unter weis@presse-partner-koeln.de.

"Die Notärztin" - Staffel 2, ab 24. Februar 2026, immer dienstags um 20.15 Uhr im Ersten

"Die Notärztin" - Staffel 2 bereits ab 17. Februar in der ARD Mediathek:

Episoden 1-7 ab 17. Februar

Episoden 8-13 ab 7. April

Digitale Pressemappe: https://pressekits.daserste.de/die-notaerztin

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell