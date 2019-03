ARD Das Erste

Happy Birthday Peter Kraus (80) und Michael Hartl (70)! Gefeiert wird bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 18. bis 22. März 2019, um 18:00 Uhr im Ersten

"Wenn die Conny mit dem Peter" - 1958 verkörperten Cornelia Froboess und Peter Kraus im gleichnamigen Schlagerfilm das Teenie-Traumpaar ihrer Generation. 61 Jahre später sitzen die Schauspielerin und der ewig junge Rock'n'Roller zum ersten Mal bei Moderator Kai Pflaume gemeinsam wieder in einer TV Sendung. Und es gibt noch mehr zu feiern: Peter Kraus wird am Montag 80 Jahre alt! Happy Birthday wünscht das ganze "Wer weiß denn sowas?"-Team!

Sie hat es in die Riesenfußstapfen von Dr. Christine Theiss, die von 2007 bis 2013 Profi-Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen war, geschafft: Marie Lang ist Deutschlands erfolgreichste Kickboxerin! Außerdem hat sie eine eigene Modelinie und spielte in der TV-Serie "4 Blocks" mit. Die beiden starken Frauen steigen am Dienstag erstmals gemeinsam in den Ring. Allerdings treten sie nicht zum harten Schlagabtausch an, sondern kämpfen um den Sieg bei "Wer weiß denn sowas?".

Der norddeutsche Helden-Tenor Klaus Florian Vogt gilt als einer der international gefragtesten Tenöre unserer Zeit. Die lettische Mezzosopranistin Elina Garnaca gastiert derzeit an der Wiener Staatsoper. Beide sind seit Jahren gefeierte Stars auf allen großen Opernbühnen der Welt. Welche Töne sie an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton anstimmen werden, erleben die Zuschauer am Mittwoch.

Als junger "Brecht" wird Tom Schilling am 27. März im Ersten zu sehen sein. Seine komische Seite zeigt er in der Kino-Komödie "Die Goldfische". Dort spielt er einen nach einem Unfall querschnittgelähmten Karrieretyp, der in einer schrägen Behinderten-WG den autistischen 80ies-Pop-Fan Rainman, gespielt von Axel Stein, trifft. Am Donnerstag treten die beiden Schauspiel-Stars zum lustigen Quizzen gegeneinander an.

Die Woche fängt mit einem runden Geburtstag an und hört mit einem Jubiläum auf. Das Schlagerpaar Marianne und Michael Hartl ist seit über 45 Jahren ein Paar und Michael Hartl feiert am gleichen Tag wie Peter Kraus seinen 70. Geburtstag! Das "Wer weiß denn sowas?"-Team gratuliert auch ihm herzlich! Doch trotz der Feier werden auch die beiden erfolgreichen Volksmusikanten am Freitag über interessante Alltagsfragen wie diese grübeln:

Muss ein Taxifahrer den kürzesten Weg zum gewünschten Ziel fahren? a) Ja, dazu ist er gesetzlich verpflichtet. b) Nur, wenn der Fahrgast es ausdrücklich wünscht. c) Nein, er muss lediglich den schnellsten Weg nehmen. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 18. bis 22. März 2019 im Überblick:

Montag, 18. März - die Schauspielerin Cornelia Froboess und der Sänger Peter Kraus Dienstag, 19. März - die Kickbox-Weltmeisterinnen Dr. Christine Theiss und Marie Lang Mittwoch, 20. März - die Opern-Stars Klaus Florian Vogt und Elina Garnaca Donnerstag, 21. März - die Schauspieler Tom Schilling und Axel Stein Freitag, 22. März - das Volksmusikpaar Marianne und Michael Hartl

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

