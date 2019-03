ARD Das Erste

"Brennpunkt" heute, 13. März 2019, 20:15 Uhr im Ersten

München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" vom Norddeutschen Rundfunk aus:

13. März 2019, 20:15 Uhr: Brennpunkt: Brexit in der Sackgasse Moderation: Susanne Stichler

Im britischen Unterhaus kommt es heute zur einer weiteren wichtigen Abstimmung: Die Abgeordneten sollen entscheiden, ob sie lieber ohne Austrittsabkommen die EU verlassen wollen. Eine Mehrheit ist unwahrscheinlich, aber es gibt in allen großen Parteien auch Befürworter des sogenannten "No-Deal". Die schwer angeschlagene Premierministerin Theresa May hat nach ihrer jüngsten Niederlage im Unterhaus die Abstimmung heute freigegeben. Gleichzeitig hat die Regierung Notfallpläne vorlegt, um im Fall eines ungeregelten Austritts die Situation an der irisch-nordirischen Grenze unter Kontrolle halten zu können. Wir geht es weiter im Brexit-Chaos? Wir analysieren die Folgen der verfahrenen Situation für Europa und Deutschland.

Redaktion: Thomas Berbner, Clas Oliver Richter

