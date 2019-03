ARD Das Erste

Dramatisch und intensiv - Fünfteilige Filmreihe "Wilde Dynastien" über Tierfamilien startet am 18. März 2019 um 20:15 Uhr im Ersten

München (ots)

Unvorstellbare Lebensgeschichten von Schimpansen, Kaiserpinguinen, Löwen, Wildhunden und Tigern: Das Erste zeigt ab dem 18. März 2019 jeweils montags um 20:15 Uhr mit "Wilde Dynastien" in fünf Folgen eine neue Art des Tierfilms. Noch nie zuvor hatte das Publikum die Möglichkeit, das Leben dieser Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. Ihre Geschichten sind dramatisch und intensiv.

Die BBC-Produktion, die der WDR als Federführer gemeinsam mit dem SWR und dem rbb ins deutsche Fernsehen bringt, zeichnet Porträts von Tieranführern, die um ihre Zukunft kämpfen. Erzähler von "Wilde Dynastien" ist der Schauspieler Sebastian Koch. Er sagt über die Tierfilmreihe: "Die Natur ist unser größter Ratgeber und Lehrer. Eine Pinguinfamilie hat definitiv mit anderen Dingen zu kämpfen als wir und doch sind wir eigentümlich verwandt. Der enorme technische Aufwand dieser Produktionen lässt eine Nähe zu den Tieren entstehen, die wir mit bloßem Auge nicht erleben können - und die Spannung ist kaum zu überbieten."

Bis zu zwei Jahre verbrachten die Film-Teams mit den Wildtieren und konnten sich so ein umfassendes Bild vom Leben dieser wilden Dynastien machen. Dabei arbeiteten sie eng mit Wissenschaftlern und Wildhütern zusammen. "Es gelang den Kamerateams, Momente und Verhaltensweisen festzuhalten, die noch nie beobachtet wurden", so Produzent Rupert Barrington. "Noch nicht einmal die Wissenschaftler hatten die Tiere über einen so langen Zeitraum hinweg und mit solcher Intensität beobachtet wie es das Team von ,Wilde Dynastien´ getan hat." Das Ergebnis sind fünf Geschichten, die die Stärke und Größe von Tieren zeigen, die niemals aufgeben - selbst dann nicht, wenn alles verloren scheint.

Revolte der Schimpansen (18. März, 20:15 Uhr) Da ist der Schimpanse David. Familienoberhaupt eines wilden Clans von bedrohten Menschenaffen im westafrikanischen Senegal. Jeder strebt nach Davids Krone und ist bereit, dafür zu töten. Dem Schimpansen stehen brutale Kämpfe bevor, seine Heimat geht in Flammen auf. Ob er sich in seiner Position behaupten kann?

Kaiser der Antarktis (25. März, 20:15 Uhr) In der Antarktis steht eine ganze Gruppe von Kaiserpinguinen im Mittelpunkt. Um ihren Nachwuchs in der enormen Kälte am Leben zu halten, rücken die Männchen zu einer riesigen Gruppe zusammen und schaffen so in ihrer Mitte einen wärmenden Brutkasten für die Küken. Wird der Nachwuchs im Schutz der Gemeinschaft die ersten Tage auf diese Weise überleben?

Königin der Löwen (1. April, 20:15 Uhr) Ein ganz anderes Bild in Kenia: Die männlichen Tiere eines Löwenrudels haben ihre Familie verlassen. Die Mütter Charm und Sienna müssen nun alleine für ihre acht Jungtiere sorgen und sie vor wütenden Büffelherden und rivalisierenden Löwen schützen.

Feldzug der Wildhunde (8. April, 20:15 Uhr) Die alternde afrikanische Wildhündin Tait muss um ihre Zukunft bangen. Ihre Tochter Blacktip, die Rebellin, will ihre Mutter vertreiben und sich selbst an die Spitze der Familien-Dynastie setzen. Diese Fehde könnte die ganze Familie zerstören.

Duell der Tiger (15. April, 20:15 Uhr) Auch das Tiger-Weibchen Raj Bhera in Indien wird von ihrer Tochter Solo herausgefordert. Es geht um das Jagdgebiet ihrer Mutter. Raj Bheras Handeln könnte ihr eigenes Leben und ihre Dynastie für immer beenden.

"Wilde Dynastien" ist eine Produktion der BBC, die von den ARD-Partnern WDR (Federführer, Redaktion: Klaus Kunde-Neimöth), SWR und rbb ins Erste eingebracht wird, bearbeitet von Tesche Dokumentarfilm.

