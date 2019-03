ARD Das Erste

Das Erste: "Quizduell-Olymp" mit Mike Krüger und Torsten Sträter am Freitag, 15. März 2019, um 18:50 Uhr im Ersten

Beide habe sie schon mal mit jeweils anderen Partnern gegen den "Quizduell-Olymp" gewonnen. Jetzt treten sie gemeinsam an: Kult-Entertainer Mike Krüger sowie Torsten Sträter, nach eigener Aussage Autor, Vorleser und Poetry Slammer. Haben die Quiz-Experten Thorsten Zirkel, Eckhard Freise und Marie-Louise Finck gegen so viel Wortgewalt überhaupt eine Chance? Das sehen die Zuschauer im Ersten am 15. März 2019, um 18:50 Uhr.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

