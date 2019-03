ARD Das Erste

Fünfter Teil der Reihe "Der einsame Schwimmer" - am 15. März 2019 um 20:15 Uhr

Rügen-Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) steht vor einer schweren Entscheidung: Soll sie die Praxis kaufen und Richards (Stefan Kampwirth) Lebenswerk ohne ihn weiterführen? Dafür fehlt ihr allerdings nicht nur das nötige Kapital, sondern auch die vorgeschriebene ärztliche Zulassung. Unerwartete Unterstützung bekommt sie von Richards Onkel (Bernd Stegemann), dem ehemaligen Rügen-Arzt. Obwohl ihm bereits überaus lukrative Angebote vorliegen, ermutigt er Nora zur Übernahme und hilft, die Weichen für sie stellen. Schon bald zeigt sich jedoch, dass ihm seine Kontakte von früher heute nicht mehr viel bringen. Wesentlich besser vernetzt ist da Noras Erzfeind Dr. Heckmann (Patrick Heyn), der sich auffällig freundlich gibt ... Übers Ziel hinaus schießt der ehrgeizige Triathlet Jonas Prill (Helgi Schmid), der beim Schwimmtraining einen seltsamen Schwächeanfall erleidet. Obwohl Nora ihn aus der Ostsee zieht und ihm das Leben rettet, möchte er sich nicht von ihr behandeln lassen. Die Ärztin aber bleibt hartnäckig, denn ihr Verdacht, dass etwas ganz und gar nicht mit dem jungen Sportler stimmt, soll sich bald bestätigen.

Unter der Regie von Jan Ruzicka und nach dem Drehbuch von Marcus Hertneck sind in weiteren Rollen Dirk Borchardt, Anne Werner, Morgane Ferru, Lukas Zumbrock, Michael Kind, Petra Kelling, Bo Hansen, Frank Leo Schröder und viele mehr zu sehen. Hinter der Kamera stand Gunnar Fuß.

Das Erste zeigt den fünften Teil der TV-Reihe, "Praxis mit Meerblick - Der einsame Schwimmer", am Freitag, 15. März 2019, um 20:15 Uhr und in Wiederholung am 19., 20. und 23. März in ONE. Der sechste Teil der Reihe ("Auf zu neuen Ufern") ist am 22. März um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.

"Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa und Sascha Schwingel (ARD Degeto).

