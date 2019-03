ARD Das Erste

Das Erste

Dramatische Zeiten für "Die Kanzlei"

Dreharbeiten zu 13 neuen Folgen beginnen in Hamburg

München (ots)

Am Donnerstag, 14. März beginnen die Dreharbeiten zur 4. Staffel der erfolgreichen ARD-Anwaltsserie "Die Kanzlei". In Hamburg und Umgebung entstehen 13 neue Folgen, die voraussichtlich 2020 jeweils dienstags um 20:15 Uhr im Ersten gezeigt werden. Die 3. Staffel, die von November 2018 bis Januar 2019 im Ersten zu sehen war, erreichte in der Spitze starke 5,17 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

In den neuen Folgen brechen für das Hamburger Anwaltsbüro von Isa von Brede (Sabine Postel) und Partner Markus Gellert (Herbert Knaup) schwere Zeiten an. Die Kanzlei ist in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, weil ihr ehrenwertes Engagement für die weniger betuchte Klientel zu wenig Geld einbringt. Als sich Brede und Gellert mit der russischen Mafia anlegen, die über eine Hamburger Firma illegales Geld wäscht, steht plötzlich ihr Büro lichterloh in Flammen. Die Rechtsanwälte sitzen mit ihrer Assistentin Yasmin (Sophie Dal) und der putzenden Detektivin Gudrun (Katrin Pollitt) auf der Straße und müssen sich übergangsweise im Gartenhaus eines FKK-Klubs einquartieren. Weiteres Ungemach droht der Kanzlei durch die neue Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins). Da die Kanzlei dafür bekannt ist, sich nicht immer ans Gesetz zu halten, verdächtigt sie die Anwälte, das Feuer in ihrer Agentur selber gelegt zu haben, um sich zu sanieren.

Um Brandstiftung, Stalking, aktive Sterbehilfe oder Erpressung drehen sich die neuen Fälle. Dazu streiten die Anwälte vor Gericht für einen Witwer, der die eingefrorenen Eizellen seiner verstorbenen Frau retten will, und sie verteidigen einen Mann, der beweisen will, dass seine Kinder unmöglich von ihm stammen können, so unschön wie sie aussehen. Aber auch im Privaten geht es mal ernst, mal heiter zu. Isa und Gellert loten die Grenzen ihrer Partnerschaft aus. Für Gudrun führt die Adoption ihres aufmüpfigen Pflegekindes nicht zum ersehnten Glück und Yasmin steht vor der vielleicht wichtigsten Entscheidung ihres Lebens.

"Die Kanzlei" ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion GmbH im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung von NDR und rbb für Das Erste. Ausführende Produzentin der ist Nina Lenze. Regie führen Thomas Jauch (Folgen 40-42), Torsten Wacker (Folgen 43-45), Steffi Doehlemann (Folgen 46-48) und Dirk Pientka (Folgen 49-52). Die Drehbücher stammen von Thorsten Näter. Executive Producer ist Daria Moheb Zandi (rbb). Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus (NDR) und Jacqueline Tillmann (NDR).

Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel:

089/5900-23876,

E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de



MONKENBUSCH Presse und PR für Film und Fernsehen, Helmut Monkenbusch,

Tel: 040/8513469, mobil: 0151/644 23971, E-Mail:

hm@monkenbusch.tv

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell