NRW-Grüne wollen marode Brücken durch Tempolimits retten

Köln (ots)

Die Landesvorsitzende der NRW-Grünen, Mona Neubaur, will im Fall einer Regierungsbeteiligung der Grünen nach der Landtagswahl am 15. Mai ein Tempo-Limit auf allen beschädigten Autobahn-Brücken einführen. "Wir müssen gefährdete Brücken sofort konsequent ablasten", sagte Neubaur dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). "Auch Tempolimits auf beschädigten Brücken sind ein wirksames Mittel. Es ist doch immer noch besser, wenn der Schwerlastverkehr auf den Brücken nur mit deutlich verringertem Tempo rollt als gar nicht", betonte die Landesvorsitzende. Außerdem müssten die Prüfungsintervalle an den Bauwerken verkürzt werden. "Es kann nicht sein, dass die Ingenieure bei der Überprüfung einen Totalschaden feststellen, der sich bei der vorherigen Abnahme noch nicht abgezeichnet hat", sagte Neubaur. Ein "Schwarze-Peter-Spiel" über die Verantwortung für die maroden Brücken bringe die Politik nicht weiter. Vor 2012 hätten alle Landesregierungen die Belastung der Infrastruktur durch den zunehmenden Schwerlastverkehr unterschätzt.

https://www.ksta.de/politik/mona-neubaur-im-interview--die-idee-hatten-wir-uebrigens-schon-vor-robert-habeck--39447868

