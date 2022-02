Kölner Stadt-Anzeiger

Grünen reklamieren bei Regierungsbeteiligung in NRW Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz für sich

Köln (ots)

Die Landesvorsitzende der NRW-Grünen, Mona Neubaur, will im Fall einer Regierungsbeteiligung der Grünen nach der Landtagswahl am 15. Mai auch in NRW ein Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz errichten, das von den Grünen besetzt werden soll. "Die Idee, diese wichtigen Bereiche wirklich zu versöhnen, passt doch sehr gut zu unserem NRW. Wir hatten die Idee übrigens schon vor Robert Habeck", sagte Neubauer dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). Sollte eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP gebildet werden, müsse der amtierende NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) seinen Platz räumen: "Wie seine berufliche Perspektive nach dem 15. Mai aussieht, gehört nicht zu den Dingen, über die ich mir aktuell Gedanken mache", sagte die Grünen-Chefin der Zeitung. Neubaur erklärte, auch ein Zweierbündnis mit CDU oder SPD sei nach der Landtagswahl denkbar. "Die demokratischen Parteien sollten immer in der Lage sein, miteinander zu koalieren", betonte Neubaur. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) möge "vielleicht einen menschlich angenehmen Eindruck" vermitteln, politisch stehen das Land aber "vor einer echten Richtungsentscheidung", so die Landesvorsitzende der Grünen.

https://www.ksta.de/politik/mona-neubaur-im-interview--die-idee-hatten-wir-uebrigens-schon-vor-robert-habeck--39447868

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell