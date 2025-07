NDR Norddeutscher Rundfunk

Neuer gemeinsamer TikTok-Kanal von NDR und BR: „ARD Landleben" startet

Hamburg (ots)

Vom Land fürs Land - der neue TikTok-Kanal „ARD Landleben“ informiert und unterhält junge Menschen zu Themen rund um das Leben auf dem Land. Ob Kartoffelernte, Milchpreise oder das letzte Dorffest: Die Themen kommen direkt von den Höfen, aus den Dörfern, von den Menschen vor Ort. Alltagsnah, auf Augenhöhe und ohne erhobenen Zeigefinger. Der Kanal ist ein Gemeinschaftsprojekt von NDR und BR.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: „Mit ‚ARD Landleben‘ zeigen wir, wie spannend und vielfältig das Leben auf dem Land ist. Und wir holen junge Leute genau dort ab, wo sie unterwegs sind: auf TikTok. Dank unserer Erfahrung mit Formaten wie ‚NDR auf’m Land“ oder ‚Hofgeschichten“ bringen wir viel Know-How mit, wenn es um Geschichten vom Land geht – unterhaltsam, authentisch und regional. Zusammen mit dem BR freuen wir uns auf diesen neuen Kanal und eine richtig gute Zusammenarbeit.“

Andrea Kister, Leiterin BR-Programmbereich Politik und Wirtschaft: "Landwirtschaft ist ein Bereich, in dem wir als BR mit der Sendung 'Unser Land' und den schon bestehenden Digitalkanälen eine große Expertise haben. Mit dem TikTok-Kanal wollen wir ein deutlich jüngeres Publikum erreichen. Dass wir dabei mit dem NDR kooperieren, mit dem wir bereits den erfolgreichen '11KM: der tagesschau-Podcast' gemeinsam produzieren, freut mich sehr. Kooperationen sind ein wichtiger Weg innerhalb der ARD. Ich bin absolut zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit von BR und NDR auch mit dem neuen TikTok-Kanal sehr produktiv und erfolgreich sein wird."

„ARD Landleben“ schließt an die erfolgreichen Formatreihen “NDR auf’m Land” und "Unser Land" vom BR an, mit denen bereits ein großes, an landwirtschaftlichen Themen interessiertes Publikum auf unterschiedlichen Kanälen erreicht wird. Der neue Kanal spricht explizit junge Leute vom Land mit journalistischen, aber auch unterhaltsamen Inhalten an und dient dabei auch als Sprachrohr der Zielgruppe untereinander.

“ARD Landleben“ ist online zu finden unter: https://www.tiktok.com/@ard.landleben

