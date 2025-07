NDR Norddeutscher Rundfunk

„Politiker sollten mal ein paar Tage im Rollstuhl verbringen" – Samuel Koch im N-JOY Podcast „Deutschland3000“

In der neuen Folge des N-JOY Podcasts „Deutschland3000 – 'ne gute Stunde mit Eva Schulz“ liefert Schauspieler, Autor und Aktivist Samuel Koch eines der intensivsten Gespräche der Staffel. Er erzählt von seinem Leben nach dem Unfall bei „Wetten, dass..?" und von Missständen im gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Es geht dabei um Widerstandsfähigkeit, Wut und Würde.

Samuel Koch, der seit dem Unfall bei „Wetten, dass..?" im Jahr 2010 querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt, fordert von der Inklusionspolitik: „Alle Politikerinnen und Politiker, die irgendwas damit zu tun haben, sollten mindestens mal ein paar Tage im Rollstuhl oder mit verbundenen Augen oder taub unterwegs sein, bevor sie versuchen, Dinge in gesetzliche, vermeintliche Praxis umzusetzen."

Plädoyer für Empathie, Offenheit und Engagement

Mit Eva Schulz spricht Samuel Koch über die Frage, was Teilhabe in einem Land bedeuten sollte, das sich selbst als inklusiv versteht. Die Realität für Menschen mit Behinderung sei bitter, betont der 37-Jährige: „Da ist schon die sehr starke Tendenz, dass Menschen mit meiner Diagnose – und das passiert in Hunderten, Tausenden – natürlich günstiger sind, wenn die in einem Heim leben, auch junge Verunfallte, weil man sich dann die Pflegekräfte mit anderen teilt."

Zugleich ist die Folge ein leidenschaftliches Plädoyer für Empathie, Offenheit und Engagement: „Immerhin wissen wir: Die Mehrheit der Menschen gehört einer Minderheit an“, so Samuel Koch.

Wie es Samuel Koch mit seiner Bekanntheit geht

Der Schauspieler reflektiert in dem Gespräch auch über seine Bekanntheit: „Berühmt hat was mit Ruhm zu tun. Ich sehe reichlich wenig Ruhmhaftes dran, mit dem Kopf gegen ein Auto zu rennen und sich viermal das Genick zu brechen. Ich bin vor dem, was ich ursprünglich vorhatte, der Leistung, die ich erbringen wollte, gescheitert. Also bin ich nicht berühmt, sondern ‚bescheitert‘."

Die neue Folge des N-JOY Podcasts „Deutschland3000 – 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" mit Samuel Koch ist ab sofort in der ARD Audiothek und auf weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.

Link zum Podcast „Deutschland3000 – 'ne gute Stunde mit Eva Schulz“: https://1.ard.de/D3000_Samuel_Koch?pm

