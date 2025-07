NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Hörspiel „Die Wut der Wellen“: Krimi trifft Meeres-Mystery

Hamburg (ots)

Zwei Kommissarinnen im Kampf gegen unerklärliche Ertrinkungsfälle auf Juist. Ein Mystery-Krimi über die Macht des Meeres und die Abgründe der Seele.

Auf der idyllischen Nordseeinsel Juist geschieht Schreckliches: Zwei Kinder ertrinken unter mysteriösen Umständen in den Wellen. Während die Einwohner noch mit Entsetzen und Trauer reagieren, versuchen zwei Kommissarinnen, Anne Graf und Isra Hassan, die dort gerade Urlaub machen, die Wahrheit zu entschlüsseln. Es ist der Beginn eines packenden Mystery-Krimis, der die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Suche nach Antworten auf eine dramatische Reise mitnimmt.

Anne Graf, eine erfahrene Hamburger Kommissarin, wird von Friederike Kempter verkörpert. Sie ist nicht nur auf Juist, um sich zu erholen, sondern trägt auch die eigene Tragödie mit sich: Den Verlust ihrer Schwester ebenso in den Wellen. Als ihr eine Augenzeugin von seltsamen Gestalten im Wasser erzählt, wird ihr beruflicher Instinkt geweckt. Dies ist kein gewöhnlicher Fall – es geht nicht nur darum, das Rätsel um das Ertrinken der Kinder zu lösen, sondern auch darum, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen.

Pegah Ferydoni bringt Isra Hassan zum Leben, eine Kollegin aus Hannover, die aufgrund eines traumatischen Zwischenfalls vom Dienst suspendiert wurde. Isra glaubt an das Übernatürliche und sieht in den Ereignissen auf Juist mehr als nur tragische Unfälle. Beide Kommissarinnen müssen sich ihren inneren Dämonen und der unberechenbaren Macht des Meeres stellen. Ferydoni beschreibt die thematische Tiefe des Hörspiels treffend: "Es ist ja auch so eine Urangst zu ertrinken einerseits und auch, dass das eigene Kind ertrinkt. Da gibt es so viele Themen vom Loslassen und auch diese unergründliche Tiefe."

Friedrich Anis „Die Wut der Wellen“, als Hörspiel produziert vom NDR, ist mehr als ein einfacher Krimi. Für Friederike Kempter hat das Werk “die Wucht einer griechischen Tragödie”, bei der nicht nur die Frage „Wer ist verantwortlich?“ von Interesse ist.

Unter der Regie von Leonhard Koppelmann und mit der Musik von Zeitblom entwickelt sich ein atmosphärisch dichtes Werk. Eindrücklich ist der Kinderchor aus Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a der Hamburger Gorch-Fock-Schule, mit denen der Komponist den wütenden Wellen eine Stimme gibt. Die hochkarätige Besetzung, darunter auch Yared Dibaba als friesischer Kellner Alex, verkörpert eindrucksvoll die kulturelle und emotionale Tiefe des Stücks. Die spannungsgeladene Erzählung ist ein Muss für alle Krimi-Liebhaber und verspricht, nicht nur das Verlangen nach Lösungen, sondern auch nach einem tieferen Verständnis der Natur und unserer eigenen inneren Kämpfe zu wecken.

„Die Wut der Wellen“ steht ab sofort in der ARD Audiothek zur Verfügung, im Krimifeed “Auf der Spur” und wird am Sonntag, 27. Juli um 19.00 im Radioprogramm von NDR Kultur gesendet.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell