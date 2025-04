TheraTalent

TheraTalent: Innovative Recruiting-Technologie löst Fachkräftemangel in der Heilmittelbranche

Nonnenhorn (ots)

Der Fachkräftemangel in Deutschland verschärft sich zunehmend - besonders deutlich zeigt sich das in der Heilmittelbranche: Physiotherapie-, Ergotherapie- und Logopädieeinrichtungen leiden massiv unter fehlendem Personal. Laut Analysen der Bundesagentur für Arbeit bleiben Stellen in diesem Bereich im Durchschnitt über 200 Tage unbesetzt - mit gravierenden Folgen für Mitarbeitende, Patientenversorgung und die wirtschaftliche Stabilität der Einrichtungen.

Die klassische Stellenanzeige verliert dabei zunehmend an Wirkung. Studien zeigen, dass nur rund 15 % aller ausgebildeten Therapeuten aktiv auf Jobsuche sind. Die Mehrheit ist zwar grundsätzlich wechselbereit, jedoch kaum über traditionelle Kanäle erreichbar. Genau hier setzt das Unternehmen TheraTalent mit einer innovativen digitalen Rekrutierungstechnologie an - und revolutioniert damit die Personalgewinnung in diesem wachsenden Marktsegment.

Digitales Recruiting statt klassischer Personalvermittlung

TheraTalent, gegründet von Matthias Langwald, verfolgt einen Ansatz, der sich grundlegend von herkömmlichen Rekrutierungsmethoden unterscheidet. Anstatt Stellenanzeigen auf Jobportalen zu veröffentlichen oder hohe Vermittlungsprovisionen zu zahlen, nutzt das Unternehmen gezielte, datenbasierte Ansprache über digitale Kanäle.

Das Herzstück der Lösung ist eine exklusive Bewerberdatenbank mit mehr als 75.000 vorqualifizierten Therapeutinnen und Therapeuten. Eine intelligente Matching-Technologie identifiziert daraus gezielt Kandidaten, die sowohl fachlich als auch menschlich genau zur jeweiligen Einrichtung passen. Das Ergebnis: Besetzungen innerhalb von durchschnittlich nur 30 Tagen - deutlich schneller als bei traditionellen Methoden.

Mehr Sichtbarkeit durch digitale Recruiting-Strategien

TheraTalent nutzt moderne digitale Recruiting-Strategien - inklusive Elementen aus dem Social Recruiting - um qualifizierte Fachkräfte dort zu erreichen, wo klassische Jobportale längst versagen. Mithilfe datenbasierter Prozesse und gezielter Ansprache werden geeignete Kandidaten identifiziert, noch bevor sie aktiv auf Jobsuche gehen.

"Im Gegensatz zu klassischen Recruiting-Ansätzen warten wir nicht darauf, dass Therapeuten zufällig auf unsere Stellenanzeigen stoßen", erklärt Geschäftsführer Matthias Langwald. "Unsere Technologie findet und aktiviert Fachkräfte dort, wo sie digital präsent sind. Genau dieser Perspektivwechsel macht uns erfolgreich."

Ökonomischer Mehrwert: schnelle Besetzung, geringe Fluktuation

Durch die gezielte Vorauswahl erhalten Einrichtungen ausschließlich Bewerbungen, die exakt zum gesuchten Profil passen. Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern reduziert auch langfristig die Mitarbeiterfluktuation. Eigene Erhebungen von TheraTalent zeigen, dass Mitarbeitende, die über die digitale Recruiting-Technologie gewonnen wurden, im Schnitt deutlich länger in der Einrichtung verbleiben als Kandidaten aus klassischen Bewerbungsprozessen.

"Fluktuation und Fehlbesetzungen kosten deutsche Heilmitteleinrichtungen jährlich Millionenbeträge", sagt Matthias Langwald. "Unsere Lösung bietet deshalb nicht nur kurzfristige Entlastung, sondern auch langfristige Planungssicherheit und wirtschaftliche Stabilität."

Marktpotenzial und Digitalisierung im Gesundheitswesen

Die Gesundheitswirtschaft in Deutschland wächst kontinuierlich - gleichzeitig wird der Fachkräftemangel zur größten Wachstumsbremse. Digitale Lösungen wie die von TheraTalent gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung. Ihr Ziel: Einrichtungen dabei zu helfen, schneller geeignete Mitarbeiter zu finden und langfristig im Wettbewerb bestehen zu können.

"Unser Anspruch ist es, der führende digitale Recruiting-Partner für Heilmittel- und Therapieeinrichtungen in Deutschland zu werden", so Matthias Langwald.

Jetzt handeln und Wettbewerbsvorteile sichern

Angesichts der steigenden Nachfrage nach qualifiziertem Fachpersonal wird es für Betreiber und Inhaber von Therapieeinrichtungen immer wichtiger, neue Wege in der Personalgewinnung zu gehen. Wer langfristig wettbewerbsfähig bleiben möchte, braucht einen aktiven, technologiegestützten Ansatz.

