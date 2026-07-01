PHOENIX

Personal-Wechsel bei phoenix: Erhard Scherfer ab September 2026 in den Ruhestand - Nachfolger wird Philipp Menn

Marc Steinhäuser ab Juli 2026 stellv. Redaktionsleiter Ereignisse

Bonn (ots)

Bei phoenix stehen zum Sommer mehrere personelle Veränderungen an. Erhard Scherfer, langjähriger phoenix-Korrespondent im Hauptstadtstudio, geht in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt am 1. September 2026 Philipp Menn an.

Bereits heute, zum 1. Juli 2026, wird Marc Steinhäuser stellvertretender Redaktionsleiter Ereignisse.

Erhard Scherfer - mehr als drei Jahrzehnte phoenix

Erhard Scherfer ist seit 1998 bei phoenix. Er kam nach Stationen bei der Westfälischen Rundschau, VOX und freier Mitarbeit beim WDR zunächst als Redakteur und Reporter zu phoenix, wurde später Moderator und stellvertretender Redaktionsleiter. Seit Januar 2011 berichtet er als phoenix-Korrespondent aus Berlin. Seit 2019 ist er zudem Gastgeber des phoenix-Politik-Podcasts "unter 3":

"Es ist nicht selbstverständlich, so nah vom Zentrum der deutschen Politik berichten zu dürfen. Ich bin deshalb äußerst dankbar für eine einmalige Chance in Zeiten, in denen sich die Politik im Land verändert hat. Und ich freue mich, dass ich ein klein wenig mit dazu beitragen konnte, dass phoenix eine feste Größe in der politischen Information geworden ist. Meinem Nachfolger Philipp Menn wünsche ich viel Erfolg und eine ebenso große Freude, wie ich sie mit dem wunderbaren Berliner phoenix-Team hatte", so Erhard Scherfer.

Eva Lindenau, Programmgeschäftsführerin (ARD)

"Erhard Scherfer hat phoenix fast drei Jahrzehnte geprägt und mit seinen Einordnungen und Interviews zu der Adresse für politische Ereignisberichterstattung gemacht! Bundestagsdebatten ohne ihn sind kaum vorstellbar. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit dem WDR Hauptstadtkorrespondenten Philipp Menn einen hervorragenden Nachfolger gewinnen konnten. Ich danke Erhard Scherfer für seinen enormen Einsatz und alles, was er für den Sender geleistet hat."

Philipp Menn folgt nach

Philipp Menn, geboren in Wuppertal studierte Geographie, Wirtschaftsgeographie und Politikwissenschaft in Aachen und Bern und volontierte beim NDR. Für die ARD war er als Reporter für "Tagesschau" und "Tagesthemen" im Einsatz, er wechselte 2011 zum WDR:

"Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe im phoenix-Team. In dieser bewegten Zeit ist es ein Privileg unabhängig berichten zu können und Politik verständlich einzuordnen."

Marc Steinhäuser wird stellvertretender Redaktionsleiter Ereignisse

Bereits zum 1. Juli 2026 übernimmt Marc Steinhäuser die Position des stellvertretenden Redaktionsleiters Ereignisse.

Marc Steinhäuser ist seit 2022 für phoenix tätig, unter anderem als Europa-Reporter und Moderator für Wahlsendungen und Parteitage sowie als stellvertretender Redaktionsleiter. Er studierte Volkswirtschaftslehre in Köln und volontierte beim WDR. Dort war er für die Landespolitik-Redaktion im Einsatz sowie für Korrespondenten-Vertretungen im ARD-Studio New York und im ARD-Hauptstadtstudio:

"Ich freue mich sehr, das Herzstück von phoenix zum gemeinsamen Informationsangebot von ARD und ZDF weiterzuentwickeln zu dürfen - mit einem tollen Team und klarem Fokus auf Live-Berichterstattung aus den Parlamenten, von Parteitagen und politischen Ereignissen", so Marc Steinhäuser.

phoenix ist der gemeinsame Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF.

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