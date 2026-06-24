PHOENIX

"Verfassung im Wandel schützen - 75 Jahre Bundesverfassungsgericht"

Donnerstag, 25.06.2026, 21 Uhr

Wiederholung: Freitag, 26.06.2026, 00:00 Uhr

Bonn (ots)

phoenix überträgt die Podiumsdiskussion mit dem Titel "Verfassung im Wandel schützen" aus dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anlässlich des 75 jährigen Bestehens des Gerichts. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die Verfassung im gesellschaftlichen und politischen Wandel behauptet und welche Rolle dem Bundesverfassungsgericht dabei zukommt.

Es diskutieren Joachim Gauck, Bundespräsident a.D., Emily Haber, ehem. Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in den USA, Prof. Frauke Brosius Gersdorf, Rechtswissenschaftlerin an der Universität Potsdam, sowie Prof. Andreas Voßkuhle, ehem. Präsident des Bundesverfassungsgerichts.

Die Moderation übernimmt Jörg Schönenborn (WDR).

Die Veranstaltung wird zudem im phoenix Livestream übertragen.

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