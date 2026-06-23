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Florian Dorn (CSU): Wollen mit Kapitalrente "Chancen des weltweiten Kapitalmarktes nutzen"

Berlin/Bonn (ots)

Nach der Vorstellung der Ergebnisse der Rentenkommission erklärte Florian Dorn (CSU und Mitglied der Rentenkommission) im Interview mit dem Fernsehsender phoenix, dass mit dem Reformpaket "bei der Rente künftig keiner schlechter gestellt wird als beim Status quo, wenn wir nichts tun, aber in Zukunft, glaube ich, sehr viele besser gestellt werden und wir in Zukunft wieder höhere Renten und eine bessere Altersversorgung in der Zukunft aufbauen können."

Mit der Kapitalrente wolle man "Chancen des weltweiten Kapitalmarktes nutzen", so Dorn. Die Chancen seien hier größer als die Risiken. Verschiedene Berechnungen hätten gezeigt, dass bei schrittweiser Einführung und als Ergänzung der Umlagefinanzierung das Rentenniveau perspektivisch steigen würde, so das Mitglied der Rentenkommission. Grundstock der Rente bleibe aber weiterhin die Umlagefinanzierung, so Dorn bei phoenix.

Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/24P

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

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