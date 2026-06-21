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Ines Schwerdtner (Die Linke): "Luigi Pantisano wird sich beweisen müssen"

Potsdam/Bonn (ots)

Nach dem knappen Wahlergebnis des neuen Co-Vorsitzenden Luigi Pantisano sagt die Parteivorsitzende von Die Linke Ines Schwerdtner im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Luigi Pantisano wird sich beweisen müssen. Nicht nur in der eigenen Partei, sondern auch in der Gesellschaft." Man nehme das Ergebnis sportlich. Ihr eigenes Wahlergebnis sieht die Parteivorsitzende dagegen als Bestätigung ihres Kurses: "Ich freue mich zunächst einmal über die Bestätigung auch meines Ergebnisses, was ja auch eine Bestätigung des Kurses der letzten zwei Jahre ist."

Zur aktuellen Debatte um die Linksjugend Solid sagte Schwerdtner bei phoenix: "Wir ziehen eine klare Grenze bei jedem Antisemitismus und wir ziehen eine klare Grenze gegen jeden Stalinismus. Und wer diese Position vertritt, hat in der Partei keinen Platz." Man sei trotzdem im Gespräch mit dem Jugendverband, denn es gebe dort "auch viele vernünftige Stimmen." Man müsse "unterscheiden, zwischen einigen, die dumme Sachen machen und zwischen anderen, die mit uns gemeinsam jetzt auf die Straße gehen für wirklich was Gutes."

Das gesamte Interview finde Sie hier: https://phoenix.de/s/lkT

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

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