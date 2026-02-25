CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen

Enzympräparate bei Bauchspeicheldrüsenschwäche: Die Brille für die Verdauung!

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Irgendwie geht es noch ohne Brille, das Lesen am späten Abend im Halbdunkeln. Doch jeder weiß: Mit Sehhilfe sind die letzten Kapitel des Krimis im Nu gelesen, ganz einfach, ohne Anstrengung! Was die Brille für die Augen ist, können Enzymersatzpräparate für die Verdauung sein: Eingenommen zu den Mahlzeiten sind sie eine Unterstützung für die Verdauung, wenn die Bauchspeicheldrüse Verdauungsenzyme nicht mehr in ausreichendem Maße produzieren kann. Denn wenn nach üppigen Speisen Fette unverdaut bleiben und Kohlenhydrate und Eiweiße im Darm durch Bakterien zersetzt werden, sind stinkende Blähungen, weiche Stühle, Völlegefühl und Bauchschmerzen die Folge. Die Produktion der Verdauungshelfer durch die Bauchspeicheldrüse lässt, wie die Sehkraft, unter anderem im fortgeschrittenen Alter nach. "Bei anhaltenden Verdauungsproblemen unmittelbar nach Mahlzeiten könnte eine Bauchspeicheldrüsenschwäche naheliegend sein," so die Erfahrungen von Apothekerin Andrea Faske (Vechta) aus ihrem Beratungsalltag in der Offizin. "Dann erkläre ich meinen Kunden, dass die testweise Einnahme von Verdauungsenzymen zu den Mahlzeiten eine Besserung der Beschwerden bewirken kann." Diese sorgen für eine funktionierende Verdauung, setzen somit an der Ursache der Verdauungsbeschwerden an. Verdauungsenzyme in NORTASE® (Rizoenzyme) sind nicht nur vegetarisch, ihre Wirkung beginnt sogar schon früher als die der körpereigenen Enzyme, nämlich im Magen und nicht erst im Dünndarm. Der Körper hat so noch mehr Zeit, die aufgenommenen Nährstoffe, besonders die lange im Magen verweilende Fette, zu verdauen.

Verdauungsprobleme schränken die Lebensqualität und die Freude am Essen massiv ein, vor allem, wenn diese über Monate hinweg dauerhaft nach den Mahlzeiten auftreten. Hilft der Griff zu gängigen Hausmitteln und Verdauungshelfern nicht dabei, Symptome wie Blähungen und dringlichen Stuhlgang zu vermeiden, verzichten Betroffene oft auf Essen in Gesellschaft - die Sorge vor peinlichen Situationen ist einfach zu groß. Wer solche Situationen kennt, schränkt in der Regel den Speiseplan massiv ein, verzichtet auf fettige Speisen, die häufig besonders starke Beschwerden verursachen. "Eine solche Vermeidung stellt jedoch ein gesundheitliches Risiko dar! Unser Körper ist auf eine ausreichende Nährstoffversorgung angewiesen - ein Verzicht bedeutet oft ein Mangel an (lebens-)notwendigen Nährstoffen, Mineralien und fettlöslichen Vitaminen aus dem Essen", so die Erfahrungen der Apothekerin.

Enzymersatztherapie: Verdauungsbrille aufsetzen!

Statt zu verzichten und sich aus sozialen Events zurückzuziehen, könnten Betroffene Verdauungsenzyme direkt zu den Mahlzeiten einnehmen und somit die körpereigene Verdauung unterstützen, wenn es an körpereigenen Verdauungsenzymen mangelt. "Anders als Durchfallmittel oder Mittel gegen Blähungen, müssen die Verdauungsenzyme nicht nach dem Essen, sondern ganz konsequent mit den ersten Bissen einer Mahlzeit eingenommen werden, so dass belastende Beschwerden vorab reduziert werden", erläutert die Apothekerin. Auch Getränke wie Cappuccino, Kakao, sahnehaltige Cocktails oder Smoothies mit Leinöl für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine enthalten Fette.

Ursachen von Verdauungsbeschwerden unter die Lupe nehmen

Neben einer eingeschränkten Enzymproduktion der Bauchspeicheldrüse ab dem 50. Lebensjahr ist ein Verdauungsenzym-Defizit bei Diabetes mellitus, Mukoviszidose, Bauchspeicheldrüsenentzündungen, bei starkem Übergewicht oder zu hohem Alkoholkonsum und bei Rauchern häufig vorzufinden. Verdauungsprobleme aufgrund eines Enzymmangels können nicht nur bei einem kompletten Funktionsverlust der Bauchspeicheldrüse auftreten. Treten die Verdauungsprobleme also nach Sahnetorte, Schweinebraten, Burger und Pommes auf, kann es sich lohnen, die Ursachen einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und die Verdauung mit Enzymen zu unterstützen.

__________________________________________________________________________

Hintergrundinformation

Vegetarisches Arzneimittel mit Verdauungsenzymen

NORTASE® ist ein bewährtes Arzneimittel, welches zum Ersatz von Verdauungsenzymen bei einer Verdauungsschwäche infolge einer gestörten Funktion der Bauchspeicheldrüse zugelassen ist. Es ist das einzige Arzneimittel in Deutschland mit Verdauungsenzymen, die nicht aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen gewonnen werden und auch keine tierische Gelatine enthält. Die für die Verdauung von Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißen notwendigen Enzyme stammen stattdessen aus Pilzkulturen; die Kapsel besteht aus pflanzlicher Cellulose. Hersteller ist die Repha GmbH Biologische Arzneimittel. Das mittelständische Familienunternehmen, das 2025 sein 100-jähriges Firmenjubiläum feierte, hat sich auf Phytotherapeutika und andere Arzneimittel mit Wirkstoffen aus der Natur spezialisiert. Einer der Unternehmensschwerpunkte liegt auf der Behandlung von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse sowie von Magen-Darm-Erkrankungen beispielsweise des Reizdarms. Mehr Informationen unter www.repha.de / www.nortase.de.

__________________________________________________________________________

*NORTASE®

Anwendungsgebiete: Ersatz von Verdauungsenzymen bei Maldigestion (Verdauungsschwäche) infolge einer gestörten Funktion der Bauchspeicheldrüse. Enthält Lactose.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 03/21.

__________________________________________________________________________

Redaktioneller Hinweis zur geschlechtsneutralen Formulierung

Ausschließlich zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemeldung auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen in diesem Text sind somit geschlechtsneutral zu interpretieren.

Original-Content von: CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen, übermittelt durch news aktuell