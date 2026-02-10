CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen

ANGOCIN® MANNOSE PLUS - mehr als nur Mannose: Neues Nahrungsergänzungsmittel mit Brunnenkresse und Vitamin

D3 & B3 zur Unterstützung von Immunsystem und Blasenschleimhaut

Die Blase ist eines der Organe, das sich immer mal wieder unangenehm bemerkbar macht, vor allem bei Frauen. Betroffene können jetzt auf natürliche Unterstützung setzen. Zur Erhaltung einer normalen Funktion von Schleimhäuten wie die der Blase ist ab März mit ANGOCIN® MANNOSE PLUS ein neues Produkt mit einzigartiger Zusammensetzung in der Apotheke erhältlich. In dem neuen Nahrungsergänzungsmittel (NEM) werden die wertvollen, gut aufeinander abgestimmten Inhaltstoffe D-Mannose, Cranberry, Brunnenkresse sowie die Vitamine B3 und D3 miteinander kombiniert. Die enthaltene Brunnenkresse ist als nährstoffreiche Pflanze bekannt und somit ein ganz besonderes PLUS. Mit seinem fruchtigen Geschmack und dem praktischen Direktstick - jederzeit und überall ohne Wasser verwendbar - ist das neue Nahrungsergänzungsmittel ein idealer Begleiter im Alltag und für unterwegs.

ANGOCIN® MANNOSE PLUS ist ein einzigartiges Nahrungsergänzungsmittel, das auf natürlichen und optimal aufeinander abgestimmten Inhaltsstoffen wie Vitamin D3 und B3 basiert und damit verschiedene Ansätze zur Unterstützung des Immunsystems und der Blasenschleimhaut vereint.

D-Mannose ist ein natürlicher Zucker, der auch in unserem Körper vorkommt. Er wird im Vergleich zu anderen Zuckern kaum verstoffwechselt, sondern unverändert über die Blase wieder ausgeschieden. Das in dem neuen NEM enthaltene Cranberry-Pulver Qcran®* liefert aufgrund seines speziellen Herstellungsverfahrens einen hohen Gehalt an sogenannten Proanthocyanidinen (PACs).

Brunnenkresse - die Powerpflanze

Das neue Produkt bietet noch mehr als nur Mannose oder Cranberry: Ergänzt werden die beiden Inhaltsstoffe durch ein besonderes PLUS - Brunnenkresse - eine nährstoffreiche heimische Pflanze. Sie ist reich an Vitamin C, A, K und Folsäure, beinhaltet wertvolle Mineralstoffe wie Eisen, Jod und Calcium sowie sekundäre Pflanzenstoffe.

Die Vitamine D3 und B3 runden die einzigartige Zusammensetzung ab. Vitamin D3 trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion wie z. B. die der Blase, und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin B3 trägt zum normalen Aufbau und Funktion von Haut und Schleimhaut, z. B. der Blasenschleimhaut bei.

Gut kombiniert

Das neue Nahrungsergänzungsmittel ANGOCIN® MANNOSE PLUS ergänzt das bekannte pflanzliche Arzneimittel ANGOCIN® Anti-Infekt N - ein seit Jahrzehnten bewährtes Duo aus Kapuzinerkresse und Meerrettich. Studien zeigen, dass das pflanzliche Arzneimittel sowohl bei akuten als auch bei wiederkehrenden Blasenentzündungen wirksam und gut verträglich ist und dabei eine echte Alternative zur Antibiotikatherapie darstellen kann [1-3]. Die Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich greifen gleich auf mehreren Ebenen an: Sie hemmen Bakterien, mindern Entzündungen und verhindern, dass sich Erreger an der Blasenschleimhaut festsetzen oder dort Schutzfilme ausbilden [4-11].

ANGOCIN® MANNOSE PLUS - mehr als nur Mannose

einzigartige 5-fach-Kombination mit Brunnenkresse

mit Vitamin D3** und B3*** zur Unterstützung des Immunsystems und der Schleimhaut, wie z. B. der Blasenschleimhaut

Direktstick: Einnahme ohne Wasser jederzeit & überall

angenehm fruchtiger Geschmack

* Qcran® ist eine eingetragene Marke von PharmaLinea Ltd.

** Vitamin D3 trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

***Vitamin B3 trägt zum normalen Aufbau und Funktion von Haut und Schleimhaut bei.

Redaktioneller Hinweis: geschlechtsneutrale Formulierung

Ausschließlich zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemeldung auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen in diesem Text sind somit geschlechtsneutral zu interpretieren.

ANGOCIN® Anti-Infekt N

Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei akuten entzündlichen Erkrankungen der Bronchien, Nebenhöhlen und ableitenden Harnwege. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 02/20.

