Thüringer Tourismus GmbH

Thüringen - Hofläden entdecken, Regionalität erleben/ Wie eine App regionale Erzeuger mit Gästen, Hoteliers und Gastronomen vernetzt - Vorzeigeprojekte für regionalen und nachhaltigen Tourismus

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Thüringen steht nicht nur für beeindruckende Landschaften, kulturelle Schätze und traditionsreiche Städte - das Bundesland setzt auch Maßstäbe in der Verbindung von regionaler Kulinarik und digitaler Innovation. Mit der "Thüringer Hofladen App" wird es Einheimischen und Gästen leicht gemacht, regionale Produkte direkt beim Erzeuger zu entdecken. So wird die App zur Brücke zwischen Landwirtschaft und Tourismus - und zum Vorbild für andere Regionen.

Die "Thüringer Hofladen App" verknüpft regionale Produzenten direkt mit Gästen, Hoteliers und Gastronomen. So wird eine moderne, digitale Schnittstelle geschaffen, die regionale Lebensmittel und nachhaltige Landwirtschaft optimal in den Tourismus integriert. Die App zeigt, wie digitale Lösungen traditionelle Strukturen modernisieren und den ländlichen Raum stärken können. Thüringen demonstriert, dass der Schlüssel zu zukunftsfähigem Tourismus und nachhaltiger regionaler Wertschöpfung in der Verbindung von Tradition und Innovation liegt.

Kulinarik als Erlebnis: Tourismus trifft Landwirtschaft

Laut der "Destination Brand 21"-Studie[1] gehört Kulinarik zu den drei wichtigsten Urlaubsaktivitäten deutscher Reisender. Sie erzeugt eine genussvolle wie emotionale Bindung mit der Destination und folglich mit Thüringen. Gäste investieren bis zu einem Drittel ihres Reisebudgets in regionale Spezialitäten - sei es beim kulinarischen Erlebnis vor Ort, beim Einkauf für die Selbstversorgung oder als schmackhaftes Souvenir. Genau hier setzt die "Thüringer Hofladen App" an: Sie führt Reisende und Einheimische gezielt zu regionalen Produzenten und macht den Reichtum Thüringer Spezialitäten noch leichter zugänglich.

Für Feriengäste in Ferienwohnungen oder mit Wohnmobilen bieten Hofläden eine authentische und nachhaltige Alternative zur klassischen Nahversorgung. Auch Hoteliers und Gastronomen profitieren: Durch die direkte Anbindung an lokale Produzenten können sie ihre Gäste mit frischen, regionalen Zutaten verwöhnen und Thüringen so auch geschmacklich erlebbar machen. Oftmals wird der Hofladenbesuch durch zusätzliche Angebote wie Bauernhofcafés, Streichelzoos oder Übernachtungsmöglichkeiten zu einem echten Erlebnis.

Von Thüringen lernen

Die "Thüringer Hofladen App" wurde von der Landvolkbildung Thüringen e.V. im Rahmen des Projektes Kompetenzzentrum Direktvermarktung entwickelt und basiert auf einer touristisch bewährten digitalen Infrastruktur. Sie ermöglicht es Nutzern, Hofläden nach Standort und Sortiment (Fleisch und Wurstwaren, Milch- und Eiprodukte, Obst & Gemüse und Fisch) zu filtern und gibt detaillierte Informationen zu Öffnungszeiten, saisonalen Produkten und Routenoptionen. Möglich macht dies u.a. die Anbindung an den Datenpool der Thüringer Content Architektur Tourismus (ThüCAT), die von der Thüringer Tourismus GmbH betrieben wird. Dank der ThüCAT können Hofläden ab 2026 zudem in Wander- und Radwege integriert werden - eine innovative Lösung, die zeigt, wie digitale Tools den Tourismus stärken können. Dieses Modell könnte auch in anderen Bundesländern Anwendung finden und den regionalen Absatz nachhaltig fördern.

Genuss zum Mitnehmen: Mein Thüringen Shop als kulinarisches Schaufenster

Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Verbindung von Regionalität und Vermarktung ist der "Mein Thüringen Shop" in Erfurt. Direkt gegenüber dem Hauptbahnhof bietet er Einheimischen und Touristen die Möglichkeit, Thüringer Produkte kennenzulernen und mit nach Hause zu nehmen. Die Eröffnung im Dezember 2024 ist Teil der Strategie zur Stärkung der Thüringer Land- und Ernährungswirtschaft und dient als Plattform für regionale Erzeuger. Wer nicht persönlich vor Ort sein oder die Hofläden in Thüringen besuchen kann: Auch aus der Ferne lässt sich der Geschmack Thüringens genießen. Der Online-Shop unter www.mein-thueringen.de ermöglicht es, ausgewählte Spezialitäten bequem nach Hause zu bestellen - eine gute Alternative, um sich auch aus der Ferne ein Stück Thüringen zu sichern und Urlaubserinnerungen wieder aufleben zu lassen.

"Mit der Thüringer Hofladen App und dem Mein Thüringen Shop setzt Thüringen Maßstäbe für die Verbindung von Landwirtschaft, Kulinarik und Tourismus. Diese Lösungen zeigen, wie Regionalität, nachhaltiger Genuss und digitale Innovation Hand in Hand gehen können - mit Vorbildcharakter weit über die Landesgrenzen hinaus", ist Christoph Gösel als Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH überzeugt.

Beide Thüringer Vorhaben arbeiten über die vom Freistaat geförderte zentrale Vernetzungsstelle "Agentur für Thüringer Produkte" zusammen und machen die Thüringer Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft noch besser sichtbar.

Best Practices - Eine Auswahl aus der App

Pamela Brix als Leiterin des Kompetenzzentrums Direktvermarktung und federführende Hand hinter der "Thüringer Hofladen App" bestätigt: "Über 180 Thüringer Hofläden sind bereits in unserer App integriert und es werden stetig mehr. Auch mehr regionale Gastronomen sowie Partner aus dem Bereich 'Ferien auf dem Lande' wollen zukünftig mit der App und ihren Angeboten arbeiten. Das ist großartig!"

Der Hofladen mit Gärtnerei in Langenwolschendorf im Vogtland - bekannt für seine große Heidelbeerplantage - stellt beispielsweise Produkte wie Eier, Honig, Käse, Milchprodukte, Tee und Nudeln über einen Automaten 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Ebenfalls im Vogtland befindet sich der Hofladen mit Kuhcafé der Agrargenossenschaft Kauern eG und verbindet den Verkauf regionaler Produkte mit einer passenden Gastronomie. Gäste genießen vom Kuhcafé aus den Blick in den Kälbchenzoo, während sie frische Produkte direkt vom Erzeuger genießen oder erwerben.

Gleiches gilt für das Haflinger Gestüt Meura, bei dem der Erwerb verschiedener Milchprodukte gleich mit einem besonderen Erlebnis verbunden werden kann. Besondere Naturkosmetik erhalten Gäste auch im Hofladen von "Heu-Heinrich" in Neuhaus am Rennweg im Thüringer Wald.

Die Agrargenossenschaft Bösleben kombiniert ihren Hofladen mit einer charmanten Übernachtungsmöglichkeit. Die Pension Schwalbennest bietet ein reichhaltiges Frühstück mit hofeigenen Produkten - ein authentisches Landerlebnis inmitten der Thüringer Natur. Thüringer Produkte sind auch in einigen gastronomischen Betrieben zu finden: Gönnataler Wild und Geflügel (Gönnataler Putenspezialitäten GmbH) bietet verschiedene Fleischspezialitäten und beliefert neben den eigenen Hofläden und Filialen auch gastronomische Betriebe in Thüringen.

Viele weitere Hofläden warten darauf, in der "Thüringer Hofladen App" entdeckt zu werden. Zu finden ist sie im Google Play Store sowie im Apple App Store.

Was haben Wein und Nougat, Whisky und Kornblumenhonig gemeinsam? Die Antwort sowie tolle inspirierende Geschichten rund um das Thema Kulinarik in Thüringen sind nur einen Klick entfernt: kulinarik.thueringen-entdecken.de

[1] Destination Brand 21 / inspektour international GmbH, 2021

Original-Content von: Thüringer Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell