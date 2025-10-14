PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Kiziltepe: Keine Kürzungen bei der Wohnungslosenhilfe in Berlin

Berlin (ots)

Im Bereich der Wohnungslosenhilfe werde in ihrem Etat nicht gekürzt, hat Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe dem Radiosender rbb 88.8 am Dienstag gesagt. Um Obdach- und Wohnungslosen zu helfen, gebe der Senat mittlerweile 34 Millionen Euro im Jahr aus; 2016 seien es noch 4,3 Millionen gewesen, so die SPD-Politikerin.

"Es ist richtig, dass wir eine angespannte Haushaltslage haben und auch der Berliner Senat sparen muss und auch jedes Ressort sparen muss. Wir haben geschaut in meinem Bereich [...] und ich kann sagen, dass wir im Bereich der Wohnungslosenhilfe unsere Mittel gerade da, wo es die Menschen am dringendsten brauchen, nicht gekürzt haben."

Dass Berlin - wie andere Metropolen auch - eine große Anziehungskraft auf obdachlose Menschen ausübe, habe vielseitige Gründe, so Kiziltepe: "Weil sie sich hier besseren Schutz erhoffen, aber auch weniger Stigmatisierungen ausgesetzt sind als im ländlichen Raum."

Verdrängung, wie etwa in München, sei aber keine Lösung: "Wir müssen die Menschen konkret vor Ort mit aufsuchender Arbeit unterstützen [...] um erstmal Vertrauen aufzubauen und dann im besten Fall natürlich diese Menschen aus dieser Situation auch wieder rausholen zu können".

rbb 88.8 hat am Dienstag die Aktion "Zusammen ist besser" gestartet, mit dem Ziel Pflegepakete für die rund 6.000 Berliner Obdachlosen zusammenzustellen. Hierfür ermuntern wir unsere Hörerinnen und Hörer, Produkte wie Zahnpasta und Socken zu spenden. Als Dank erhalten sie einen von Frank Zander gestalteten Beutel.

Einzelheiten finden Sie hier: https://www.rbb888.de/Programmaktionen/zusammen-ist-besser-2025.html

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb 88.8
Chef vom Dienst
Tel.: +49 (0)30 979 93-34 210
Fax: +49 (0)30 979 93-34 219
aktuell@rbb888.de
planung@rbb888.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 10.10.2025 – 09:12

    Reichinnek: Bürgergeldreform ist menschenunwürdig

    Berlin (ots) - Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Heidi Reichinnek, hat die Pläne der Koalition von CDU, CSU und SPD zum Bürgergeld massiv kritisiert. Die Spitzen von Union und SPD haben sich gestern unter anderem darauf verständigt, dass, wer Termine beim Jobcenter nicht wahrnimmt oder eine Arbeitsaufnahme verweigert, mit härteren Sanktionen belegt werden soll - bis hin zum kompletten Entzug der ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 13:48

    Preisverleihung des PRIX Europa 2025 im Roten Rathaus

    Berlin (ots) - Am Freitagabend (10.10.2025) werden vor einem internationalen Medienpublikum die 14 Prix Europa Awards verliehen. Die festliche Galaveranstaltung findet um 19 Uhr im Roten Rathaus statt. Der Prix Europa zeichnet jedes Jahr die besten europäischen Audio-, Digital Media und Videoproduktionen des Jahres aus. Dafür haben sich eine Woche lang über 400 Medienschaffende aus ganz Europa beim rbb im Haus des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren