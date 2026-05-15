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ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 17. Mai 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Sonntag, 17. Mai 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz

Zahlreiche Topstars treffen sich heute bei Kiwi zur großen Schlagerparty. Es gibt einen Blick auf das ESC-Finale vom Vorabend, dazu präsentiert Sally Köstlichkeiten aus der Gastgeberstadt Wien.

Gäste: Maite Kelly, Hansi Hinterseer, Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller, Fantasy, Tiroler Schmäh, Olaf Berger, Anna-Maria Zivkov, „FALCO MEETS AMADEUS“, Sally Özcan und andere.

20 Folgen "ZDF-Fernsehgarten" werden sonntags um 12.00 Uhr gesendet.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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