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ARD und ZDF auf der re:publica 2026

Öffentlich-rechtlicher Auftrag im digitalen Wandel: Intendanten Hager und Himmler im Panel

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Mainz (ots)

Welchen Stellenwert haben die Öffentlich-Rechtlichen in unserer digitalen Gesellschaft? Darüber sprechen ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler und der ARD-Vorsitzende sowie HR-Intendant Florian Hager bei der re:publica 2026. Der Talk "ARD & ZDF zwischen Auftrag, Akzeptanz und Algorithmen" findet am Montag, 18. Mai 2026, um 15.00 Uhr auf Bühne 4 statt.

Direkt im Anschluss diskutiert Florian Hager ebenfalls auf Bühne 4 mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Medienhäuser sowie jungen Medienschaffenden über einen zukunftsfähigen und relevanten Journalismus im Rahmen der Initiative BEYOND NEWS.

Zusätzlich setzen ARD und ZDF weitere inhaltliche Akzente: Bei "ZDFheute live" debattieren Philipp Amthor und Ricarda Lang am Dienstag, 19. Mai 2026, um 15.00 Uhr auf Bühne 2 über politische Verschiebungen in der jungen Generation. Im Fokus steht, wie sich Kräfteverhältnisse verändern und wie Parteien junge Wählerinnen und Wähler wieder besser erreichen können. Moderiert wird das "ZDFheute live" von Victoria Reichelt und Wulf Schmiese.

Am Mittwoch, 20. Mai 2026, um 12.30 Uhr erörtern rbb-Intendantin Ulrike Demmer und Tagesspiegel-Chefredakteur Christian Tretbar auf Bühne 3 über die Stärken und Herausforderungen des Lokal- und Regionaljournalismus zwischen Demokratieschutz und Plattformabhängigkeit.

ARD und ZDF auf der re:publica 2026

Von wegweisend bis unterhaltsam: Auf der "ARD ZDF Media Stage" werden Programmhöhepunkte vorgestellt und die Panel-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer geben einen Einblick in ihre Arbeit in Zeiten von politischer Brisanz und technologisierten Herausforderungen. Die "ARD ZDF Media Stage" bietet auch in diesem Jahr Raum für Diskussionen zu aktuellen journalistischen und medienpolitischen Themen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit mehr als zwanzig hochkarätigen Sessions – sowohl einzeln von ARD und ZDF als auch in gemeinsamen Panels, die zeigen, wie wichtig Meinungspluralismus und eine offene Dialogkultur für unsere Gesellschaft sind.

Streaming

Viele Sessions von der "ARD ZDF Media Stage" werden live übertragen – über ARD- und ZDF-Streams.

Weitere Informationen

ZDF: ZDF | republica

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Kontakt

ZDF-Kommunikation: Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

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