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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 20/26

Mainz (ots)

Woche 20/26

Do., 14.5.

 0.20     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
          Bitte Ergänzung beachten:
          Polizei: Mehr Härte, mehr Sicherheit?



Woche 26/26

Sa., 20.6.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 22.00 Uhr beachten:

22.00     sportstudio live - FIFA WM 2026 
          Deutschland - Elfenbeinküste 
          Vorrunde Gruppe E

 0.00     sportstudio live - FIFA WM 2026 
          Highlights, Analysen, Interviews

 0.35     Kapitän Kimmich   (HD/UT)
          Film von Jan Mendelin
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 9. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 8. Juni 2028

 1.50     sportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 1.45)
          Ecuador - Curacao 
          Vorrunde Gruppe E

 4.10     Alibi.com 2   (VPS 4.05)
 5.30

(Die Wiederholung "einfach Mensch" verschiebt sich auf So., 21.6.2026, 5.30 Uhr.
"heute Xpress" um 0.50 Uhr und "Mission Sommermärchen" entfallen.)


So., 21.6.

Bitte Beginnzeitänderung ab 5.30 Uhrbeachten:

 5.30     einfach Mensch   (VPS 5.25)
         (vom Vortag)

 5.45     Bares für Rares – Lieblingsstücke   (VPS 5.40)

(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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