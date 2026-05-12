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ZDF-Programmänderung ab Woche 20/26

Mainz (ots)

Woche 20/26 Do., 14.5. 0.20 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer Bitte Ergänzung beachten: Polizei: Mehr Härte, mehr Sicherheit? Woche 26/26 Sa., 20.6. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 22.00 Uhr beachten: 22.00 sportstudio live - FIFA WM 2026 Deutschland - Elfenbeinküste Vorrunde Gruppe E 0.00 sportstudio live - FIFA WM 2026 Highlights, Analysen, Interviews 0.35 Kapitän Kimmich (HD/UT) Film von Jan Mendelin Deutschland 2026 Im Streaming: 9. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 8. Juni 2028 1.50 sportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 1.45) Ecuador - Curacao Vorrunde Gruppe E 4.10 Alibi.com 2 (VPS 4.05) 5.30 (Die Wiederholung "einfach Mensch" verschiebt sich auf So., 21.6.2026, 5.30 Uhr. "heute Xpress" um 0.50 Uhr und "Mission Sommermärchen" entfallen.) So., 21.6. Bitte Beginnzeitänderung ab 5.30 Uhrbeachten: 5.30 einfach Mensch (VPS 5.25) (vom Vortag) 5.45 Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 5.40) (Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)

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