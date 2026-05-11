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Nadine Bilke als ZDF-Programmdirektorin verlängert

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Mainz (ots)

Seit Mai 2022 ist Dr. Nadine Bilke Programmdirektorin des ZDF. Der Verwaltungsrat des ZDF bestätigte Nadine Bilke nun bis 2032 in diesem Amt.

Intendant Dr. Norbert Himmler: "Nadine Bilke ist eine ausgezeichnete Medien- und Programm-Managerin; sie steht für hohe Qualität und Innovationskraft. Ich freue mich sehr darauf, mit ihr und dem Direktorium gemeinsam das ZDF in eine erfolgreiche lineare und nonlineare Zukunft zu bringen."

Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Programm, das Spaß macht, das unterhält, bewegt, informiert und die eigenen Perspektiven bereichert – dafür brenne ich. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den tollen Kolleginnen und Kollegen im ZDF an den spannenden strategischen Projekten weiterzuarbeiten. Mit großer Leidenschaft fürs Programm bringen wir das ZDF-Angebot in seiner großen Bandbreite – von Information, Reportagen, Kultur, Fiktion bis hin zu den Shows – weiter voran. Wichtige Weichen sind dafür bereits gestellt, und ich bin dankbar für das Vertrauen, diese Prozesse in den kommenden Jahren weiter gestalten zu dürfen."

Nadine Bilke verfügt über langjährige und vielseitige Erfahrung im journalistischen und medialen Umfeld des ZDF. Nach ihrem Volontariat bei den Ruhr Nachrichten sowie einem Journalistik-Studium an den Universitäten Dortmund und Edinburgh begann sie ihre berufliche Laufbahn im ZDF im Jahr 2002. Bis 2006 arbeitete sie als Redakteurin in der Hauptredaktion Neue Medien und prägte dort maßgeblich den Ausbau journalistischer Inhalte im digitalen Raum.

In den Jahren 2007 bis 2008 übernahm Nadine Bilke die Position der stellvertretenden Leiterin der Redaktion zdf.de. Ab 2009 war sie als Chefin vom Dienst und Planungschefin in der Hauptredaktion Neue Medien tätig und verantwortete unter anderem die strategische Planung. In dieser Funktion fungierte sie zudem als Abwesenheitsvertreterin des Leiters der Hauptredaktion Neue Medien.

Von 2018 bis 2022 stand Nadine Bilke schließlich als Senderchefin an der Spitze von ZDFneo. In dieser Rolle setzte sie entscheidende Impulse für die programmliche Weiterentwicklung des Senders und dessen erfolgreiche Positionierung bei einem jungen, digitalen Publikum.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Biografie: Dr. Nadine Bilke: ZDF-Presseportal

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