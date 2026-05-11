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System Bürgergeld: Leben ohne Leistung? "Am Puls mit Sarah Tacke" im ZDF

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Mainz (ots)

Jobcenter ohne Durchgriff, Leistungs-Empfänger zwischen echtem Bedarf und dreistem Betrug. Sarah Tacke fragt: Was läuft schief im System Bürgergeld? Die "Am Puls"-Dokumentation "System Bürgergeld: Leben ohne Leistung?" ist am Mittwoch, 13. Mai 2026, ab 10.00 Uhr in Web und App des ZDF und am Donnerstag, 14. Mai 2026, um 22.15 Uhr im linearen ZDF-Programm zu sehen.

Millionen beziehen Bürgergeld, gleichzeitig fehlen Arbeitskräfte. Wie passt das zusammen? Die "Am Puls"-Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen der Jobcenter. Wird das System ausgenutzt, oder scheitert es an sich selbst?

Früher Hartz IV, ganz früher Arbeitslosenhilfe, aktuell noch Bürgergeld, bald Grundsicherung: In der Debatte um die "Stütze" steckt jede Menge gesellschaftlicher Zündstoff. Auch weil für den Posten Bürgergeld im Bundeshaushalt für 2026 rund 51 Milliarden Euro reserviert sind. Völlig unstrittig ist, dass es viele Menschen gibt, die die Unterstützung dringend brauchen und nötig haben. Doch wie viel Steuergeld gibt Deutschland für Menschen aus, die nicht arbeiten, obwohl sie könnten?

Durch den Dschungel der Sozialstaatsbürokratie

Sarah Tacke schlägt sich in dieser Doku durch einen dichten Dschungel der deutschen Sozialstaatsbürokratie. Sie begleitet Jobcenter-Mitarbeitende in Berlin, die ihr Bestes geben, damit ihre Klientinnen und Klienten wieder in die Spur finden. Ein anderer Jobcenter-Insider berichtet ihr von Fehlern im System: Arbeit werde keine vermittelt, allenfalls Qualifizierungsmaßnahmen. Manche Empfänger hätten sich eingerichtet in der "Lebensalternative Bürgergeld" zusammen mit Minijob und Schwarzarbeit.

So auch ein Mann, der Bürgergeld bezieht und zugleich üppig schwarz nebenher verdient, ohne dass das jemand mitbekommt. Ein Betrüger, der gegenüber Sarah Tacke unumwunden zugibt, "den Staat seit 40 Jahren" auszunehmen, obwohl er gewiss regulär arbeiten könnte.

Welche Sanktionen braucht es? Sarah Tacke spricht mit jungen Arbeitslosen im thüringischen Nordhausen, die neuerdings zur Arbeit gezwungen werden, notfalls mithilfe des Ordnungsamts. Und welche Hilfe kann Menschen wirklich in Arbeit bringen? Sarah Tacke besucht ein Projekt in Ahlen, das gezielt Alleinerziehende unterstützt. Gute Ideen, engagierte Jobcenter, gezielter Druck: die Dokumentation schaut auch dorthin, wo staatliche Projekte gelingen.

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