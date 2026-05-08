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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 20/26

Mainz (ots)

Woche 20/26

Mi., 13.5.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45     Die Spur   (HD/UT)
          Likes, Luxus, Lügen?
          Influencer im Visier der Steuerfahnder 
          Film von Greta Buschhaus und Nadine Sander 
          Kamera: Tobias Winkel
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 13. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 13. Mai 2031

(Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.)



Woche 23/26

Sa., 30.5.

17.05     sportstudio UEFA Champions League 
          Finale 
          Paris Saint-Germain - FC Arsenal
          Bitte Ergänzung beachten:
          Kommentator: Gari Paubandt

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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