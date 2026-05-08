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ZDF-Programmänderung ab Woche 20/26

Mainz (ots)

Woche 20/26 Mi., 13.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Likes, Luxus, Lügen? Influencer im Visier der Steuerfahnder Film von Greta Buschhaus und Nadine Sander Kamera: Tobias Winkel Deutschland 2026 Im Streaming: 13. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 13. Mai 2031 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.) Woche 23/26 Sa., 30.5. 17.05 sportstudio UEFA Champions League Finale Paris Saint-Germain - FC Arsenal Bitte Ergänzung beachten: Kommentator: Gari Paubandt

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