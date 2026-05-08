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"Greenwashed? FIFA WM 2026" und "American Soccer Dream" im ZDF streamen

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Mainz (ots)

Wird die bisher größte Fußball-Weltmeisterschaft mit 48 Teams und 104 Spielen in drei Ländern nachhaltig? Und werden die USA das XXL-Turnier nutzen können, um die Fußballnation der Zukunft zu werden? Zwei ZDF-Dokumentationen gehen diesen Fragen einen Monat vor dem WM-Start nach und sind jetzt im ZDF zu streamen: "Greenwashed? FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen" wird am Sonntag, 10. Mai 2026, um 15.30 Uhr im ZDF gesendet und "American Soccer Dream – Fußballnation der Zukunft?" am Donnerstag, 14. Mai 2026, um 18.15 Uhr im Anschluss an die ZDF-Live-Übertragung des DFB-Pokalfinales der Frauen.

Greenwashed? FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen

Laut FIFA soll die WM ein nachhaltiges Fußballfest werden. Schon die Weltmeisterschaft 2022 in Katar bewarb die FIFA als "klimaneutral". Das Landgericht Berlin beurteilte die Behauptung als "irreführend", auch die Schweizer Lauterkeitskommission rügte sie. Fügt sich das ein in die Reihe von Negativschlagzeilen rund um Turniervergaben, Korruptionsskandale und beste Beziehungen zu autoritären Regimen? Und wie lassen sich nachhaltige Stadioninfrastruktur, Klimaneutralität und soziale Verantwortung mit der FIFA in Verbindung bringen? ZDF-Umweltreporter Sherif Rizkallah begibt sich auf die Spur der FIFA-Nachhaltigkeitsziele.

Im legendären Aztekenstadion in Mexiko City wurden bereits zwei WM-Eröffnungsspiele ausgetragen, zuletzt 1986, nun folgt das dritte. Dafür benötigt das Stadion eine komplette Renovierung. Und diese müsse laut FIFA auf die lokalen kulturellen Faktoren und die verfügbaren Ressourcen abgestimmt werden. Der Film von Swaantje Schröder nimmt das ebenso in den Blick wie einen der Hauptsponsoren der FIFA: Saudi Aramco, der größte Ölkonzern der Welt, der unter anderem im texanischen Port Arthur im WM-Gastgeberland USA eine Raffinerieanlage betreibt. Kann die Firma die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien des Weltfußballverbandes erfüllen, der dies auch von seinen Partnern und Sponsoren fordert?

American Soccer Dream – Fußballnation der Zukunft?

Der Fußball erlebt in den USA einen beispiellosen Boom – angetrieben von Superstar Lionel Messi und mächtigen Milliardenkonzernen. Experten sprechen vom größten Wachstum im Weltsport. Mit Blick auf die WM 2026 geht die "sportstudio"-Produktion von Tim Gorbauch, Sebastian Galle und Markus Harm der Frage nach: Werden die USA die Fußballnation der Zukunft? Die Doku erzählt von den Visionären dieses Aufstiegs und blickt zurück auf frühere Hypes um Beckenbauer und Pelé sowie die Rolle der Frauen-Nationalmannschaft.

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