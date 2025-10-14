WEIMER MEDIA GROUP

Judith Williams und Roland Berger werden bei der MARKEN GALA 2025 in Frankfurt ausgezeichnet

Judith Williams erhält die Auszeichnung "Living Brand"

Roland Berger wird als "Brand Legend" geehrt

Die MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party bildet den Abschluss des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT

Die WEIMER MEDIA GROUP rollt bei der MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party am 23. Oktober 2025 in Frankfurt am Main für zwei großartige Unternehmer-Persönlichkeiten den roten Teppich aus: Judith Williams und Roland Berger erhalten beim traditionsreichen Event die Auszeichnungen "Living Brand" und "Brand Legend".

Die Abendveranstaltung bildet das Konferenz-Finale des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT: In neuer Location und mit neuem, frischen Look wird die MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party zu einer hochkarätigen Networking-Veranstaltung nach zwei Konferenztagen. Erstmals feiern die Gäste im Gibson Club, der bundesweit zu einer der besten Event-Locations zählt und bereits mit zahlreichen Preisen für seine Veranstaltungs-Inszenierungen ausgezeichnet wurde. Höhepunkt des Abends ist die Preisverleihung an zwei Unternehmer-Persönlichkeiten. Judith Williams, Unternehmerin, Investorin und TV-Persönlichkeit, wird als "Living Brand" geehrt. Die Auszeichnung würdigt Menschen,die mit ihrer Persönlichkeit und unternehmerischen Kraft eine Marke verkörpern und prägen.

Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Authentizität, Innovationsgeist und medialer Strahlkraft hat Williams eine Kosmetikmarke aufgebaut, die weit über Deutschland hinaus für Qualität und Glaubwürdigkeit steht. Roland Berger, Gründer der gleichnamigen internationalen Unternehmensberatung, wird für sein Lebenswerk als "Brand Legend" gewürdigt. Der Preis ehrt Persönlichkeiten, deren Wirken ganze Branchen beeinflusst und deren Name zu einem Markenzeichen für unternehmerischen Weitblick geworden ist . Berger gilt als einer der bedeutendsten Strategieberater Europas und hat mit seiner Expertise Generationen von Führungskräften geprägt.

Die MARKEN GALA 2.0 mit Krypto Party bildet den Abschluss des FRANKFURT FINANCE & FINANCE SUMMIT, der schon am frühen Nachmittag des 22. Oktober im Kap Europa mit dem "Finance Day" beginnt. Zu den Top-Speakern des ersten Tages zählen unter anderem Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Christian Sewing (CEO Deutsche Bank), Bettina Orlopp (CEO Commerzbank), Michael Theurer (Vorstandsmitglied Deutsche Bundesbank), Lukas Enzersdorfer-Konrad (CEO Bitpanda), Nicola Beer (Vizepräsidentin Europäische Investitionsbank) und Stephan Leithner (CEO Deutsche Börse).

Am zweiten Tag geht es beim "Future Day" um die Zukunftsthemen unseres Landes und darüber hinaus. Nach der Opening-Keynote von Veranstalterin und Verlegerin Christiane Goetz-Weimer stehen Themen wie Führungskultur der Zukunft, Rahmenbedingungen zur Finanzierung der Wirtschaft, Nachhaltige Transformation und Geopolitik im Fokus. Auf der Bühne stehen Top-Experten wie Stefan Wintels (CEO KfW), Gitta Connemann (Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand), Ralf Alexander Lorz (Hessischer Staatsminister für Finanzen), Gabriele Hässig (Geschäftsführerin Kommunikation Procter & Gamble), Detlef Braun (CEO Messe Frankfurt), Unternehmer Georg Kofler, Ex-Verteidigungsminister Rudolf Scharping, Jan Zimpelmann (CFO Beckmann Group), Brigardegeneral Andreas Steinhaus, Kai Fournell (Chefvolkswirt BMW Group) und Ulli Spankowski (CEO Bison und Chief Digital Officer Boerse Stuttgart Group).

Eine filmische Einstimmung auf den FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT gibt es hier.

Über die WEIMER MEDIA GROUP:

Die WEIMER MEDIA GROUP ist ein für Qualitätsjournalismus stehendes Verlagshaus. Das Medienhaus publiziert unter anderem "The European", "Markt und Mittelstand", "BÖRSE am Sonntag" sowie den "WirtschaftsKurier". Zur Verlagsgruppe gehört eine der größten Datenbanken in der E-Mailing-Kommunikation in Deutschland. Die WEIMER MEDIA GROUP ist außerdem Gastgeber großer Konferenzen wie dem "Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit", "Frankfurt Finance & Future Summit" und der "IPO Night". Die Gruppe produziert Bücher sowie Unternehmermagazine (CH.GOETZ-VERLAG) und ist als Online-Publisher aktiv. Verlegerin ist Christiane Goetz-Weimer.

