Joyn

Diese Woche bei "Big Brother": Emmy Russ zieht als Promi-Gast ein, zwei "Big Brother"-Legenden suchen ihre neue Chance im Rampenlicht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Viele erste Male nach einer Woche im Container. Der erste Exit, eine erste Nachrückerin, die ersten Nominierungen und der erste Promi-Besuch liegen hinter den Bewohnerinnen und Bewohnern, die bereit sind, als neue Reality-Stars entdeckt zu werden. Auch in der neuen Woche gibt Big Brother das Tempo vor und wird die Wohngemeinschaft mit vielen neuen Gesichtern überraschen.

Nominierungstränen und ein Verlobungsgeheimnis

Das Wochenende im Container: Der große Bruder lässt zum 25-jährigen Jubiläum von "Big Brother" in Deutschland eine Party steigen und schickt mit Alex Jolig einen Bewohner der ersten Staffel als Besucher in den Container. Doch die Party-Stimmung kippt: Matthias Mangiapane, Promi-Gast der Woche, muss ebenfalls nominieren. Seine Wahl fällt auf den 23-jährigen Stefan aus Innsbruck, dessen anfängliche Fassung in Tränen endet. Doch Matthias möchte als Reality-Profi scheinbar für noch mehr Unruhe sorgen und ein Geheimnis lüften. Die 23-jährige Mariama aus Borgholzhausen ist verlobt, will dies im Container aber für sich behalten. Matthias und die 30-jährige Julia haben als spätere Einzüge die ersten Tage "Big Brother" verfolgt und kennen deshalb Mariamas Geheimnis. "Wir könnten heute auch ganz böse sein, das klarstellen und mal alle fragen, wer denn hier Single ist. Das scheppert noch!", überlegt Matthias Mangiapane ...

Exits am Montag: Für wen endet "Big Brother" heute Abend?

Big Brother lässt der Wohngemeinschaft keine Zeit zum Verschnaufen. Wer muss den Container verlassen? Am heutigen Montagabend fällt die Entscheidung zwischen den Nominierten Aurelia (28, Ulm), Tino (32, Rügen) und Stefan (23, Innsbruck). Auch für den ersten Promi-Gast Matthias Mangiapane endet die Stippvisite heute Abend. Alle Auszüge am Montagabend im 24-Stunden-Livestream auf Joyn und in "Big Brother - Die Show" ab 19:15 Uhr live auf sixx. Und der große Bruder sorgt schnell für frischen Wind und lässt am Abend den 28-jährigen Marvin aus Berlin live im 24/7-Stream einziehen. Krankheitsbedingt startet "Big Brother" für Marvin mit einer Woche Verspätung.

Promi am Dienstag: Emmy Russ zieht als Gast in die Wohngemeinschaft ein

Der nächste Promi mit Reality-Erfahrung steht bereit, um den angehenden Reality-Stars im Container mit Rat und Tat zur Seite zu stehen - und um mit einer weiteren Nominierungsstimme das Zusammenleben der Bewohner zu beeinflussen. Reality-Star Emmy Russ (u.a. "Promi Big Brother" 2020, "Beauty & The Nerd", "Forsthaus Rampensau Germany") zieht am Dienstag, 4. März, live ab 19:15 Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn und in "Big Brother - Die Show" auf sixx ein.

Nachrücker am Mittwoch: Zwei "Big Brother"-Legenden mischen mit

Auf dem Weg zum neuen Reality-Star bietet Big Brother in diesem Jahr Menschen eine Bühne, die bereits auf Social Media unterhalten oder erste TV-Erfahrung gesammelt haben - und Menschen, die bereits Bekanntschaft mit dem großen Bruder gemacht haben. Am Mittwoch, 5. März, ziehen Marcel (40, Köthen) und Ulf (60, Dormagen) ab 19:15 Uhr live auf Joyn und auf sixx als Bewohner in den Container ein. Für Marcel startet damit bereits die dritte Staffel "Big Brother", der Altenpfleger lebt schon 2008 (Staffel 8) für 176 Tage und 2009 (Staffel 9) für 169 Tage unter 24-stündiger Kamerabeobachtung und wird jeweils Zweitplatzierter.

Ulf nimmt 2003 an "Big Brother - The Battle" (Staffel 4) teil, der DJ muss das Haus bereits nach 36 Tagen verlassen. Beide wollen jetzt eine neue Chance auf ein Leben im Rampenlicht und auf den Gewinn von 50.000 Euro.

Live und rund um die Uhr: Alles auf Joyn und auf sixx

Wie reagieren die Bewohnerinnen und Bewohner auf die neuen Einzüge? Wer nominiert wen und wer landet schon am Freitag (7. März) auf der nächsten Exit-Liste? Die Zuschauerinnen und Zuschauer können alle Exits, Einzüge und die Nominierung im "Big Brother - 24 Stunden Livestream" auf Joyn verfolgen, zusätzlich begrüßen in dieser Woche Jochen Schropp und Jochen Bendel in "Big Brother - Die Show" (montags bis freitags, live, um 19:15 Uhr auf sixx) alle Promis, die Exits und die neuen Bewohner auf ihrem Sofa im Studio. Die "Big Brother"-Tageszusammenfassungen können montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos auf Joyn gestreamt werden.

Informationen zu allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Fotomaterial und alles zur Sendung finden Sie auf der "Big Brother"-Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother.

"Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr live auf Joyn

"Big Brother"-Tageszusammenfassungen - montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn

"Big Brother - Die Show" - montags bis freitags, um 19:15 Uhr live auf Joyn und auf sixx

Hashtag zur Sendung: #BigBrotherDE

Pressekontakt: Kevin Körber, Lisa Wittke Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129 kevin.koerber@seven.one lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191 clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell