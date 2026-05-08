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Auszeit im Kloster: "Leben ist mehr!" an Christi Himmelfahrt im ZDF

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Mainz (ots)

Christi Himmelfahrt erinnert ans Loslassen, um Veränderung zu ermöglichen, und lädt dazu ein, neue Perspektiven einzunehmen. Das ist in der Abgeschiedenheit im Kloster Schwanberg bei Würzburg möglich. Die Schwestern nehmen regelmäßig Gäste auf und lassen sie an ihrem Leben teilhaben. "Leben ist mehr!" begleitet am Donnerstag, 14. Mai 2026, 12.45 Uhr, Schwester Franziska und die Besucher. Inwiefern verändern die Tage im Kloster ihren Blick auf sich und die Gesellschaft. Was lernen sie? Was nehmen die Gäste mit in ihr Leben? Der Film "Eine Pause für die Seele – Auszeit im Kloster" von Autorin Nathalie Suthor steht bereits ab Mittwoch, 13. Mai 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming zur Verfügung.

Kloster Schwanberg bietet ganz unterschiedliche Arten der Klosterauszeit an: in kompletter Stille, in der Gemeinschaft mit anderen Frauen oder auch speziell für Studierende. Alle Gäste sind eingeladen, an den festen Gebetszeiten der Schwestern teilzunehmen. Anschließend wird gemeinsam gearbeitet. Das soll Raum zum Nachdenken geben. Den schätzt auch Pfarrer Alexander Brandl: "Für mich geht es bei Christi Himmelfahrt auch darum, dass ich neu auf mein Leben schaue, quasi aus der Vogelperspektive. Im Alltag sehe ich oft nur To-do-Listen. Von oben sehe ich: Da ist ganz viel Göttliches in meinem Leben."

Kontakt

Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 – 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 – 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download ("Leben ist mehr!") (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.

Weitere Informationen

- ZDF-Streaming: "Leben ist mehr!"

- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "Leben ist mehr!"-Sendung als Presse-Preview bereit (nach Log-in).

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