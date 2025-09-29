Beautyholic

Banu Suntharalingam über erfolgreiches Marketing in der Kosmetikbranche: Der Wandel von Zufallsmarketing zu gezielten Social-Media-Kampagnen

Hagen (ots)

Über Jahre hinweg haben Kosmetikerinnen auf ihre üblichen Flyer oder Anzeigen gesetzt – vertraute Methoden, die lange Zeit Sicherheit versprachen. Doch die Branche hat sich verändert: Während die Konkurrenz weiterhin zuverlässig Kunden gewinnt, verlieren traditionelle, kaum an die aktuellsten Besonderheiten angepasste Ansätze zunehmend ihre Wirkung. Wie also können Studioinhaberinnen den entscheidenden Schritt in eine planbare Zukunft machen?

Zufriedene Stammkundinnen, ordentliche Auslastung und ab und zu neue Gesichter durch Weiterempfehlungen: An und für sich führen viele Kosmetikstudios ein solides Geschäft. Auf den ersten Blick scheint damit alles im Lot – doch bei genauerem Hinsehen zeigen sich tiefe Risse in der Fassade: Neukunden bleiben aus, Umsätze stagnieren und die Planbarkeit fehlt fast vollständig. Kein Wunder, denn immer noch verlassen sich zahlreiche Studioinhaberinnen auf klassische Marketingmethoden wie Flyer oder Anzeigen in der Lokalzeitung. Doch diese verlieren zunehmend an Reichweite und verpuffen oft wirkungslos. Immer häufiger wird so aus einer scheinbar stabilen Lage Schritt für Schritt eine echte Gefahr für die Existenz eigentlich bewährter Studios. „Dieses sogenannte Zufallsmarketing führt in den meisten Fällen zu einem riesigen Streuverlust“, warnt Banu Suntharalingam von Beautyholic. „Die richtige Zielgruppe wird schlichtweg nicht erreicht und wertvolle potenzielle Kunden gehen verloren.“

„Moderne und innovative Marketingansätze sind daher unerlässlich, um gezielt potenzielle Kunden anzusprechen und sie langfristig zu binden“, fügt sie hinzu. Genau an diesem Punkt setzt die Arbeit von Banu Suntharalingam an: Sie hat bereits über 650 Kosmetikstudios begleitet und kennt die Stolperfallen, die vielen Studioinhaberinnen das Wachstum erschweren. Mit ihrem speziell entwickelten 3-Schritte-System zeigt sie, wie automatisierte Prozesse nicht nur den Terminkalender füllen, sondern auch neue Sicherheit im Geschäftsalltag schaffen. Für viele Kosmetikerinnen wird damit erstmals greifbar, was es bedeutet, die Abhängigkeit von Zufallsmarketing zu beenden und stattdessen ein stabiles Fundament für ihre Zukunft aufzubauen. Wo die eigentlichen Probleme aber wirklich liegen und wie sie sich lösen lassen, verrät Banu Suntharalingam hier.

Probleme in der Analyse: Diese Marketingverluste bringen Kosmetikstudios immer wieder in Schieflage

Viele Studioinhaberinnen begehen immer wieder dieselben drei Fehler – teils mit fatalen Folgen. Zunächst sprechen sie nicht in der Sprache ihrer Kundinnen: Fachbegriffe und komplizierte Erklärungen mögen Kompetenz zeigen, schrecken Laien aber eher ab und führen dazu, dass sie sich abwenden. Zweitens werden positive Ergebnisse zu selten sichtbar gemacht. Wer keine Vorher-Nachher-Bilder oder greifbare Resultate präsentiert, verliert schnell das Vertrauen potenzieller Neukundinnen. Zuletzt fehlt es häufig an Sichtbarkeit: Ohne aktive Präsenz im Internet und in sozialen Medien bleiben Studios unsichtbar – sowohl für neue Kundinnen als auch für potenzielle Mitarbeiterinnen. Wer diese Fehler ignoriert, riskiert sinkende Kundenzahlen, stagnierende Umsätze und im schlimmsten Fall das Aus des eigenen Studios.

Mit klarem Plan zu messbaren Resultaten: Wie Kosmetikstudios nachhaltig auf Erfolgskurs kommen

Um aus der Unsicherheit herauszukommen, braucht es einen klaren Plan. Nach Erfahrung von Beautyholic empfehlen sich hierbei fünf bewährte Maßnahmen, die Kosmetikerinnen dabei unterstützen, nachhaltig Neukunden zu gewinnen:

Bewertungen nutzen: Ein systematisches Bewertungsmanagement sorgt für Vertrauen, erhöht die Glaubwürdigkeit und zieht neue Kundinnen an. Besonders wirksam ist es, aktiv um Feedback zu bitten, es sichtbar zu machen und auch auf kritische Rückmeldungen professionell zu reagieren. So entsteht ein transparenter Eindruck, der Vertrauen schafft und potenzielle Neukundinnen überzeugt. Empfehlungen belohnen: Wer bestehende Kundinnen für Weiterempfehlungen mit kleinen Aufmerksamkeiten wie Rabatten, Gutscheinen oder exklusiven Testprodukten belohnt, verstärkt den Effekt. Ein solches System motiviert nicht nur zur Weiterempfehlung, sondern stärkt auch die Bindung zu bestehenden Kundinnen. Social Media einsetzen: Insbesondere Instagram ist ein mächtiges Tool, um Reichweite aufzubauen und neue Zielgruppen zu erreichen. Erfolgreiche Studios zeigen Persönlichkeit, kommunizieren aktiv mit ihrer Community und nutzen Anzeigen, um gezielt potenzielle Neukundinnen anzusprechen. Auch die Präsentation des Teams trägt dazu bei, eine persönliche Bindung aufzubauen. Vorher-Nachher-Bilder zeigen: Nichts überzeugt so sehr wie sichtbare Ergebnisse. Authentische Bildvergleiche schaffen Glaubwürdigkeit, wecken Emotionen und verdeutlichen den tatsächlichen Mehrwert einer Behandlung. Mit aussagekräftigen Bildern lassen sich selbst skeptische Interessentinnen leichter gewinnen. Wichtig ist dabei, das Einverständnis der Kundinnen einzuholen und die Inhalte professionell aufzubereiten. Regelmäßig posten: Tägliche Inhalte halten das Studio präsent und zeigen potenziellen Kundinnen, dass hier aktiv gearbeitet wird. Neben klassischen Bildern können auch Videos, kurze Tipps oder Einblicke in den Studioalltag für Aufmerksamkeit sorgen. Regelmäßigkeit vermittelt Verlässlichkeit und sorgt dafür, dass das Studio langfristig im Gedächtnis bleibt.

Fazit: Mit modernem, durchdachtem Beauty-Marketing lässt sich Zukunft planbar formen

Wer den Schritt in modernes Marketing wagt, lässt den so schädlichen Kreislauf aus Unsicherheit und Zufallsprinzip endlich hinter sich. Statt leerer Stühle und schwankender Umsätze erwarten Kosmetikerinnen volle Terminkalender und eine klarere Perspektive für ihr Business. Planbare Neukundengewinnung bedeutet dabei nicht nur finanzielle Stabilität, sondern auch emotionale Entlastung: weniger Stress, mehr Fokus auf das Wesentliche und die Freiheit, die eigene Leidenschaft auszuleben. „Ein prall gefülltes Terminbuch kann mit der richtigen Strategie zuverlässig Realität werden. Genau dabei wollen wir jede Studioinhaberin unterstützen“, betont Banu Suntharalingam abschließend.

