Beautyholic

Banu Suntharalingam von Beautyholic: Warum viele Kosmetikstudios trotz Top-Services scheitern – und wie es besser geht

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Oft sind Qualität und Service für den Erfolg eines Kosmetikstudios nicht ausreichend. Mit Beautyholic unterstützt Banu Suntharalingam Kosmetikerinnen dabei, ihr Studio profitabel, strukturiert und stressfrei zu führen – und typische Wachstumsbremsen gezielt zu lösen. Welche Fehler sie dabei vermeidet und worauf sie stattdessen setzt, erfahren Sie hier!

Viele Kosmetikerinnen erfüllen sich mit einem eigenen Studio ihren Lebenstraum – doch zwischen Leidenschaft und Geschäftsalltag lauern oft Herausforderungen, die Wachstum und Erfolg ausbremsen. Häufig fehlen klare Strukturen für Kundengewinnung, Preisgestaltung, Mitarbeiterführung und effiziente Abläufe. „Viele Studios geraten so früher oder später ins Stocken – oder sogar in finanzielle Schwierigkeiten“, sagt Banu Suntharalingam von Beautyholic.

Genau hier setzt ihr Angebot an: Mit Beautyholic unterstützt sie Kosmetikerinnen dabei, ein solides Fundament für langfristigen Erfolg aufzubauen – mit erprobten Strategien, effizienten Prozessen und individuell abgestimmten Lösungen. Ziel ist es, planbar zu wachsen, Umsätze zu steigern und den Studioalltag mit mehr Struktur und Leichtigkeit zu meistern. Aus jahrelanger Erfahrung kennt Banu Suntharalingam nicht nur die typischen Fehler von Studioinhaberinnen, sondern auch die passende Lösung dafür.

Ohne Strategie, ohne Wachstum: So verschenken Kosmetikerinnen ihr Potenzial

Viele Kosmetikstudios verfolgen keine klare Marketingstrategie. Wer sich jedoch auf Mundpropaganda und sporadische Social Media Posts verlässt, leidet oft unter unregelmäßigen Buchungen und mangelnder Planbarkeit. Fehlen außerdem effektive Strategien für Upselling, Kundenbindung und Empfehlungsmarketing sowie ein systematischer Ansatz zur Steigerung des Kundenwerts, wird innerhalb des Kundenstammes beträchtliches Potenzial verschenkt.

„Ein weiteres Problem ist, dass viele Kosmetikerinnen bis zur Erschöpfung allein in ihrem Studio arbeiten – bis sie schließlich an einen Punkt kommen, an dem Umsatzsteigerung und Wachstum ohne Unterstützung nicht mehr möglich sind“, verrät Banu Suntharalingam. Doch auch mit bestehendem Team ist notwendiges Wachstum aufgrund fehlender Struktur häufig nicht realisierbar. So oder so sind die Verantwortung und Belastung für Studioleitungen in der Regel hoch.

Marketing, Mitarbeiter, Marke: Das Erfolgsmodell von Beautyholic für Kosmetikstudios

Beautyholic schafft Abhilfe: Mit zielgerichteten Online-Marketingstrategien generiert das Team um Banu Suntharalingam konstant und planbar Neukundenanfragen. Durchdachte Upselling-Konzepte helfen anschließend dabei, Umsätze durch den Verkauf von Zusatzbehandlungen und -produkten effektiv zu erhöhen. Follow-up-Systeme und WhatsApp-Erinnerungen sorgen gleichzeitig für eine signifikante Erhöhung der Wiederbuchungsrate.

„Sobald die Studios wachsen, helfen wir ihnen dabei, erste Mitarbeiter einzustellen und strategisch einzuarbeiten“, ergänzt die Geschäftsführerin von Beautyholic. „Effiziente Führung und strukturierte Teamerweiterung sind weitere Kompetenzen, die wir unseren Kundinnen vermitteln.“ Ist die Basis geschaffen, legt Banu Suntharalingam den Fokus auf Skalierung und nachhaltigen Erfolg: Neben der Optimierung und Automatisierung von Prozessen zählen auch der Aufbau einer starken Marke und die Positionierung als Top-Studio der Region zu den Maßnahmen.

Sie möchten Ihrem Kosmetikstudio zu planbarem und nachhaltigem Wachstum verhelfen? Dann melden Sie sich jetzt bei Banu Suntharalingam von Beautyholic und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Beautyholic, übermittelt durch news aktuell