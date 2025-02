sixx

"Wir haben den besten Draht zum Big Bro!" Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Schropp und Jochen Bendel moderieren "Big Brother - Die Show" live auf sixx

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Scharfe Zungen. Kluge Analysen. Direkter Austausch mit den "Big Brother"-Fans. Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Schropp und Jochen Bendel laden ab Dienstag, 25. Februar 2025, in "Big Brother - Die Show" immer montags bis freitags, live um 19:15 Uhr auf sixx, zur gemeinsamen "Big Brother"-Sprechstunde ein.

Jochen Schropp: "In 'Big Brother - Die Show' schauen wir auf die Highlights des Tages, ordnen das Geschehen ein und begrüßen Gäste in unserem 'Big Brother'-Wohnzimmer. Wir besprechen einfach alles, was uns auf dem Herzen liegt." Moderator Jochen Bendel ergänzt: "Wir haben den besten Draht zum Big Bro und eine Direktleitung in den Container." Als große "Big Brother"-Fans diskutieren Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Schropp und Jochen Bendel in wechselnden Moderations-Duos gemeinsam mit Gästen und der Community über die "Big Brother"-Themen des Tages: Was gibt's Neues in Deutschlands bekanntester von Kameras überwachten Wohngemeinschaft? Wer serviert Beef? Wer flirtet mit wem? Wer landet auf der Nominierungsliste und wer muss ausziehen?

Melissa Khalaj: "Ich freue mich schon sehr auf unsere Vierer-Konstellation. Wir sind alle superunterschiedlich und decken somit auch verschiedene Perspektiven ab." Elena Gruschka (Podcast "Niemand muss ein Promi sein") feiert auf sixx ihr Moderationsdebüt beim großen Bruder und schwärmt: "Ich bin durch meinen Podcast gewohnt wöchentlich über Promis und Trash TV zu reden. Das jetzt im TV zusammen mit Voll-Profis machen zu dürfen, mit denen ich auch noch befreundet bin - ich kann mir nichts Schöneres vorstellen!"

Einmalig zum Auftakt: SAT.1 zeigt den Einzug in den Container live

Schon am Montag, 24. Februar 2025, um 23:25 Uhr, begleiten Melissa Khalaj und Jochen Bendel in "Big Brother - Der Einzug" einmalig in SAT.1 das erste Aufeinandertreffen der Bewohner. Wie reagieren die unterschiedlichen Charaktere auf ihre bis dato unbekannten Mitbewohnerinnen und Mitbewohner? Wer erobert auf Anhieb die Zuschauerherzen? Und wer fährt schon am ersten Tag die Krallen aus?

Vollständige Interviews mit den Moderator:innen und Fotomaterial auf der "Big Brother"-Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother.

Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.

"Big Brother - Der Einzug" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel - am Montag, 24. Februar 2025, um 23:25 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn

"Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Montag, 24. Februar 2025, 23:00 Uhr und die "Big Brother"-Tageszusammenfassungen ab Dienstag, 25. Februar 2025, immer montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn

"Big Brother - Die Show" - ab 25. Februar 2025, montags bis freitags, um 19:15 Uhr, live auf sixx und auf Joyn

Hashtag zur Show:#BigBrotherDE

Pressekontakt: Kevin Körber, Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129 email: kevin.koerber@seven.one lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one sixx Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell