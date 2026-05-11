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Anna-Maria Schuck wird neue Hauptabteilungsleiterin Kommunikation des ZDF

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Mainz (ots)

Zum 1. Juni 2026 übernimmt Anna-Maria Schuck die Leitung der Hauptabteilung Kommunikation im ZDF und damit die Funktion der Unternehmenssprecherin. Sie folgt auf Alexander Stock, der am 31. Mai 2026 in den Ruhestand eintritt.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Anna-Maria Schuck ist nicht nur eine versierte Journalistin und Kommunikationsexpertin, sondern steht auch für einen zeitgemäßen Führungsstil. Sie kennt das ZDF sowie den laufenden Strategieprozess genau und wird das ZDF nach außen und innen hervorragend repräsentieren."

Die ZDF-Hauptabteilung Kommunikation (HA KOM) ist zuständig für die interne und externe Unternehmenskommunikation sowie für das Corporate Design. Aufgabe der HA KOM ist es, die Angebote des ZDF und das Unternehmen selbst in der Öffentlichkeit zu positionieren und so zur Akzeptanz des ZDF in der Gesellschaft beizutragen. Intern vermittelt die HA KOM nicht nur die Unternehmensstrategie, sondern informiert auch in laufenden Changeprozessen und steuert die Markenprozesse. Auch der Auftritt des ZDF auf Medienevents fällt in den Verantwortungsbereich der Hauptabteilung.

Die HA Kommunikation gliedert sich in die Abteilungen Unternehmenskommunikation, Markenmanagement und Zentrale Aufgaben.

Anna Maria Schuck, geboren 1989, ist seit März 2025 und noch bis zum 31. Mai 2026 Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg in Stuttgart. Zuvor war die studierte Journalistin und Politikwissenschaftlerin Programmreferentin bei den Intendanten Norbert Himmler und Thomas Bellut. Ihre journalistischen Stationen umfassen unter anderem die Tätigkeit als Chefin vom Dienst und Reporterin im ZDF-Nachrichtenmagazin "heute journal", sowie Redakteurstätigkeiten bei der CBC in Toronto und bei NBC News in San Diego. Ihr Volontariat absolvierte Anna-Maria Schuck beim Kölner Stadt-Anzeiger.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Biografie: Anna-Maria Schuck im ZDF-Presseportal

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