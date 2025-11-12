webfleet

Webfleet lädt zur Webfleet Mobility Conference 2025 ein: "Fokus Fuhrpark: Konkrete Lösungen für die Mobilität von morgen"

Leipzig (ots)

Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, lädt am Donnerstag, 27. November 2025, zum sechsten Mal zur Webfleet Mobility Conference ein. Die virtuelle Veranstaltung richtet sich an Fuhrparkverantwortliche und Mobilitätsentscheider.

Digitalisierung, Kostenkontrolle und rechtliche Vorgaben haben einen großen Einfluss auf die Entscheidungsprozesse im Fuhrparkmanagement. Die diesjährige Webfleet Mobility Conference widmet sich den Fragen, wie sich neue Technologien im Fuhrpark sinnvoll einsetzen und erfolgreich umsetzen lassen.

"Betriebliche Mobilität ist immer ein Zusammenspiel aus Technologie und Effizienz", sagt Wolfgang Schmid, Head of Central Region bei Webfleet und Gastgeber der Konferenz. "Auf der Webfleet Mobility Conference tauschen Fachleute ihre Erfahrungen aus und entwickeln gemeinsam Wege für die Mobilität von morgen."

Highlights des Programms 2025:

Die Referenten kommen aus unterschiedlichen Branchen und berichten über ihre Strategien und praktischen Erfahrungen im täglichen Fuhrparkbetrieb, unter anderem über:

Über die Webfleet Mobility Conference: digitale Plattform für Entscheider im Fuhrparkmanagement

Seit 2020 hat sich die Webfleet Mobility Conference als Wissensforum für die Mobilitätsbranche etabliert. Das Event vermittelt Fachwissen, Best Practices und strategische Impulse für Fuhrparkverantwortliche und Mobilitätsentscheider.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung und Programm unter:

https://www.webfleet.com/de_de/webfleet/lp/mobility-conference-2025/

Medienvertreter und Interessierte können die Veranstaltung hier live verfolgen:

Vormittags-Session (10.00 - 12.30 Uhr):

Webfleet Mobility Conference 2025 | Vormittags-Session: Mobilität konkret | LinkedIn

Nachmittags-Session (13.00 - 15.30 Uhr):

Webfleet Mobility Conference 2025 | Nachmittags-Session: Mobilität bewusst | LinkedIn

Über Webfleet

Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.

Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.

Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X @WebfleetNews und LinkedIn @Webfleet. Weitere Informationen über Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com und im Bridgestone Newsroom.

