TRANSCO und Webfleet starten gemeinsame Digitaloffensive für die Straße

Leipzig/Singen (ots)

Die TRANSCO-Gruppe mit Sitz im süddeutschen Singen und Webfleet haben heute ihre Zusammenarbeit verkündet. Ziel der Kooperation ist die digitale Echtzeitsteuerung des gesamten TRANSCO-Fuhrparks. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Prozessoptimierung und strategischer Elektrifizierungsplanung.

Bereits im ersten Rollout werden 75 Transco-Fahrzeuge mit der Telematiklösung von Webfleet ausgestattet. Weitere Einheiten an nationalen und internationalen Standorten sollen folgen. "Wir sehen in Webfleet einen Partner, der uns bei der Digitalisierung unseres Fuhrparkmanagements und bei der Skalierung unserer Elektromobilitätsstrategie unterstützt", erklärt Gerhard Reger, Global Head of Fleet Management bei TRANSCO, und ergänzt: "Wir verfügen schon über zehn batterieelektrische Sattelzugmaschinen. Zudem bauen wir sukzessive unsere eigene Ladeinfrastruktur aus. Elektromobilität hat für uns höchste Priorität. Webfleet hilft uns dabei, das Fuhrparkmanagement datengestützt, automatisiert und grenzüberschreitend zu optimieren."

Digitalisierung mit klarem Fahrplan

Webfleet bietet digitales Flottenmanagement, automatisierte Tachodaten-Auslesung, gesetzeskonforme Archivierung sowie datenbasierte Berichte für operative und strategische Entscheidungen. Die Plattform liefert darüber hinaus präzise Grundlagen für die Lade- und Routenplanung von E-Lkw. "Wir verstehen uns als Technologiepioniere und genau wie TRANSCO als Vorreiter für E-Transportlogistik auf Anwenderseite", sagt Wolfgang Schmid, Head of Central Region bei Webfleet. "Diese Partnerschaft bringt uns beide voran. Gemeinsam setzen wir die Benchmarks der Zukunft und zeigen, wie datenbasierte Logistik in der Praxis funktioniert. Das ist ein starkes Signal an die gesamte Branche."

TRANSCO: Pionier der elektrisch betriebenen Logistik

TRANSCO zählt mit rund zehn Prozent elektrifiziertem Schwerfuhrpark zu den Pionieren im Bereich alternativer Antriebe. Das Unternehmen betreibt am Standort Singen zwei eigene 300-kW-Ladesäulen und setzt verstärkt auf solarbetriebene Energieversorgung. Auch beim Thema Verzollung arbeitet TRANSCO bereits mit KI - unter anderem durch die Integration der Lösung Traide.ai. Sie beschleunigt den Import- und Exportprozess und entlastet die manuelle Arbeit.

Betreut wird TRANSCO vom Webfleet-Partner Telematik Partner. Die enge Zusammenarbeit mit einem erfahrenen lokalen Partner stellt sicher, dass TRANSCO nicht nur technologisch, sondern auch mit persönlicher Betreuung und regionaler Expertise optimal unterstützt wird.

Bildmaterial: https://we.tl/t-F9UE07X7NL

Copyright Fotos: TRANSCO GmbH

Weitere Informationen:

Webinar: Digitales Flottenmanagement bei TRANSCO

Datum: 31.07.2025 | 10:00 - 10:45 Uhr | LinkedIn

Als international agierender Logistikdienstleister gewährt TRANSCO praxisnahe Einblicke in die digitale Steuerung seiner Fahrzeugflotte - von der Zollabwicklung bis zur nachhaltigen Routenplanung. Im Rahmen der Webinarreihe "Webfleet Mobility Talks" ist Webfleet im Gespräch mit Martin Müller, Business Analyst bei TRANSCO.

