Frost & Sullivan kürt Webfleet zum europäischen Telematikunternehmen des Jahres 2025

Frost & Sullivan zeichnet Webfleet, Bridgestones weltweit bewährte Flottenmanagementlösung, als europäisches Telematikunternehmen 2025 für gewerbliche Flotten aus. Nach einer umfassenden Marktanalyse verleiht das globale Forschungs- und Beratungsunternehmen seinen renommierten Preis an Webfleet. Es honoriert damit die herausragenden Leistungen des Unternehmens in Innovation, Wachstum und Kundenservice.

Webfleet erhält zum dritten Mal in fünf Jahren die renommierte Auszeichnung und unterstreicht so seine führende Rolle in der Branche. Die Jury erklärte, dass Webfleet seine Position dabei besonders durch den Einsatz moderner Spitzentechnologien hält. Mit ihnen bewältigt Webfleet wesentliche Herausforderungen moderner Flotten, etwa durch die Integration von Reifensensoren, Dashcams, KI und IoT.

Die Jury hebt den Einfluss von Webfleet auf die Mobilitätsbranche in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten hervor. 2024 feierte das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen. 1999 als eine der weltweit ersten webbasierten Flottenmanagementlösungen gestartet, ist Webfleet heute ein etablierter Marktführer, der Flotten verlässlich bei ihrem technologischen Wandel begleitet. Frost & Sullivan verweisen auf Webfleets Fokus auf den Ausbau von Partnerschaften, seine Führungsrolle bei Nachhaltigkeit und Lösungen für Elektromobilität sowie seine strategischen Innovationen in künstlicher Intelligenz (KI). Zu den aktuellen Initiativen und Angeboten gehören etwa Webfleets wachsendes OEM.connect-Partnerprogramm, die neu eingeführte Service-Plattform für Elektrofahrzeuge und der Webfleet AI Assistant.

Mugundhan Deenadayalan, Research Manager bei Frost & Sullivan, kommentiert die Auszeichnung: "Um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben, nutzt Webfleet zwei wichtige Trends: E-Mobilität und künstliche Intelligenz (KI). Beide Bereiche werden Flottenmanagement und Telematik erheblich beeinflussen sowie Effizienz und Nachhaltigkeit steigern. Durch die Erschließung der kommerziellen Nutzung von E-Fahrzeugen und KI bietet Webfleet Flotten innovative Lösungen und sichert seine marktführende Position in Europa und der Welt."

Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone Mobility Solutions, erklärt: "Wir sind stolz, erneut den renommierten Frost & Sullivan-Preis zu erhalten, der unser Engagement für kontinuierliche Innovation unterstreicht. Diese Leistung ermöglicht zuallererst unseren Mitarbeitern, Partnern und Kunden, die uns jeden Tag motivieren, die besten datengesteuerten Lösungen für Flotten zu liefern und eine intelligente, nachhaltige Zukunft der Mobilität zu gestalten."

Frost & Sullivan verleiht den "Company of the Year Award" jährlich an Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen an der Spitze von Innovation und Wachstum stehen. Er ist eine renommierte Auszeichnung und würdigt Firmen, die sich durch visionäre Investitionen, Marktführerschaft und exzellente Kundenbetreuung auszeichnen.

Über Webfleet:

Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 20 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.

Webfleet unterstützt die Vision von Bridgestone Mobility Solutions, die Welt mit datengesteuerten Mobilitätslösungen in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, und trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.

Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X: @WebfleetNews. Weitere Informationen über Bridgestone EMIA finden Sie unter www.bridgestone-emia.com und im Bridgestone Newsroom

