webfleet

Webfleet führt in Kooperation mit Bosch Logistics Operating System "Secure Truck Parking" in den Markt ein

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, bringt mit "Secure Truck Parking" eine neue Funktion in Kooperation mit Bosch auf den Markt, mit der Transportunternehmen und Speditionen ab sofort einen direkten Zugang zu sicheren Lkw-Parkplätzen im Rahmen eines europaweiten Netzwerks haben. Für Fahrer bedeutet dies kürzere Suchzeiten sowie mehr Sicherheit und Komfort.

Die neue Webfleet-Zusatzfunktion ist das Ergebnis der Partnerschaft zwischen Webfleet und Bosch, die im vergangenen Jahr bei der "Bosch Connected World" verkündet wurde. In diesem Zusammenhang hatte Webfleet seine Telematikplattform mit dem Logistics Operating System (L.OS) von Bosch und dem Angebot "Bosch Secure Truck Parking" verknüpft, um seine Lösung weiter auszubauen. Flottenbetreiber können ab sofort direkt über Webfleet sichere Parkplätze suchen, buchen und verwalten - das spart Zeit und Aufwand in der Logistik.

"Mit Secure Truck Parking lösen wir eines der größten Probleme für Spediteure, nämlich sichere Parkmöglichkeiten für Lkw, Fracht und Fahrer zu finden", erklärt Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone. "Für das größte Netzwerk an gesicherten Lkw-Parkplätzen, das von Bosch betrieben wird, bieten wir die bestmögliche Anbindung, die es derzeit am Markt gibt."

Die neue Secure Truck Parking-Funktion in Webfleet bietet einen vollständig integrierten Buchungsprozess: Flottenkunden können Parkplätze gezielt nach Standort, Ausstattung, gewünschter Dauer und verbleibender Fahrzeit auswählen. Außerdem lässt sich die Parkplatzsuche mit der Routen- und Auftragsplanung verknüpfen, sodass Parkzeiten optimal in Arbeitsabläufe und gesetzliche Vorgaben etwa zu Lenk- und Ruhezeiten eingebunden werden können.

"Mit diesem Launch setzt Webfleet einen weiteren Meilenstein auf dem Weg, Flotten durch datengestützte Innovationen effizienter, sicherer und nachhaltiger zu machen", sagt Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region. "Das Tool zeigt in Echtzeit verfügbare Parkplätze an, ermöglicht einfache Buchungen und Stornierungen und sendet automatische Benachrichtigungen an die Fahrer, was deren Arbeit erleichtert und Flotten bei der Optimierung der Zeitplanung sowie der Reduzierung von Ausfallzeiten unterstützt."

Durch die digitale Vorausbuchung sicherer Parkplätze lassen sich Verzögerungen vermeiden, Kraftstoffkosten senken und Sicherheitsauflagen einhalten. Dies ist besonders wichtig für Berufskraftfahrer und beim Transport von hochwertigen Gütern, bei denen ein sicherer Parkbereich oft vorgeschrieben ist.

Fotos: https://we.tl/t-5YaMVPIdOA

Copyright: Webfleet

Über Webfleet:

Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können. Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen. Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X @WebfleetNews und LinkedIn @Webfleet. Weitere Informationen über Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com und im Bridgestone Newsroom.

Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuell