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Nagelsmann zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF

Letzter Bundesliga-Spieltag mit Abstiegskampf und mehr

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Mainz (ots)

Fünf Tage nach dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann seine 26 Spieler vor, mit denen er die FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bestreiten wird. Liefert ihm der Saisonabschluss in der Liga dafür noch frische Erkenntnisse? Am Samstag, 16. Mai 2026, ist Julian Nagelsmann zu Gast im "aktuellen sportstudio" bei Moderator Jochen Breyer – zu sehen ab 22.30 Uhr in Web und App des ZDF und um 23.00 Uhr im linearen ZDF-Programm.

Im "aktuellen sportstudio" steht der 34. Spieltag im Fokus, an dem alle neun Partien am Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr ausgetragen werden. Besonders der Abstiegskampf erlebt mit Blick auf den Relegationsplatz und der damit verbundenen weiteren Chance auf den Klassenerhalt ein großes Finale. Aber auch der Kampf um den vierten Platz und der damit verbundenen Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison sowie um die Tabellenplätze 5 und 6 und der damit einhergehenden Qualifikation für die Europa-League-Plätze verspricht Spannung.

Mindestens ebenso spannend ist für Fußball-Deutschland die Frage, welche Spieler es in den WM-Kader von Julian Nagelsmann schaffen. Die Kader-Bekanntgabe war um neun Tage nach hinten verschoben worden, um mit Blick auf verletzte, angeschlagene oder formschwache Spieler noch jeden Tag nutzen zu können, um die Entscheidung zu treffen. Im Gespräch mit Jochen Breyer wird es am Samstag auch darum gehen, wie die nächsten Tage bis zur Kader-Bekanntgabe verlaufen werden und welche Erwartungshaltung es mit Blick auf die WM gibt.

Kontakt

Bei Fragen zum "aktuellen sportstudio" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

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