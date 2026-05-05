MSD SHARP & DOHME GmbH

Hautkrebs-Monat Mai: "Neustart mit 42 Jahren. Mein Leben mit Hautkrebs"

Andis Geschichte soll zeigen, wie Mut neue Perspektiven eröffnen kann

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München (ots)

Anlässlich des Hautkrebs-Monats Mai will MSD Sharp & Dohme GmbH mit der Patientengeschichte von Andi zeigen, welche Auswirkungen die Erkrankung auf das Leben haben kann und wie Mut und Humor trotz Diagnose durch die neuen Lebensumstände tragen können.

2023 erkrankten in Deutschland rund 27.000 Menschen an schwarzem Hautkrebs.1 Wird die Erkrankung früh erkannt, sind die Behandlungsaussichten in vielen Fällen gut. Fachleute empfehlen daher, die eigene Haut regelmäßig zu untersuchen und bei Auffälligkeiten ärztlichen Rat einzuholen: "Etwa die Hälfte aller Melanome kann durch Selbstuntersuchung entdeckt werden. Wichtig ist aber auch die Hilfe anderer, um Hautstellen, die man selbst nicht einsehen kann, zu inspizieren. Friseure oder Fußpfleger können z. B. ebenfalls helfen, auffällige Hautveränderungen an der Kopfhaut bzw. an den Fußsohlen zu erkennen. Vier Augen sehen immer mehr als zwei!" sagt Prof. Dr. Axel Hauschild, Leiter der dermatoonkologischen Studiengruppe an der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel.

Wie sehr eine unerwartete Diagnose Hautkrebs das Leben verändern kann, zeigt die Geschichte von Andi (42 Jahre). Der zweifache Familienvater lebt seit über 10 Jahren mit der Diagnose Hautkrebs.

"Ich habe Teile meiner Vergangenheit - wertvolle Erinnerungen an die gemeinsamen Momente mit meiner Familie - verloren."

Im Jahr 2015 entdeckte Andis Hautärztin einen auffälligen Hautbefund - die Diagnose: schwarzer Hautkrebs. Zunächst schien die Erkrankung nach einem kurzen Eingriff überwunden. Doch einige Jahre später folgte ein schwerer Rückschlag, als Metastasen im Gehirn festgestellt wurden.

Es folgte ein langwieriger Prozess: mehrere Operationen, Bestrahlungen und eine intensive Rehabilitation. Besonders einschneidend waren die Folgen für Andis Gedächtnis: Teile seiner Erinnerungen gingen verloren, alltägliche Fähigkeiten mussten neu erlernt werden.

Schritt für Schritt zurück in den Alltag

Heute beschreibt Andi seinen Weg als einen Prozess mit kleinen Zielen. Früher war er viel auf Reisen. Beruflich unterwegs, selten zu Hause. Heute sieht sein Alltag anders aus. Unterstützt durch seine Familie und medizinische Begleitung hat er gelernt, mit der Erkrankung zu leben. Aktivitäten wie das Führen eines Tagebuchs, ehrenamtliche Projekte wie das Training einer Basketballmannschaft und neue Aufgaben im Alltag helfen ihm, Stabilität zu finden.

Sein Fokus liegt auf dem Hier und Jetzt: gemeinsame Zeit mit der Familie, in der sich die Rollen gewandelt haben und seine Ehefrau nun im Job stark eingespannt und er zu Hause für die Kinder da ist. Kleine Fortschritte und realistische Ziele geben ihm Orientierung. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen spielt eine wichtige Rolle.

Aufklärung und Vorsorge bleiben entscheidend

Diese Geschichte soll zeigen, dass Information und ein offener Umgang mit der Erkrankung dazu beitragen können, Unsicherheiten zu reduzieren und Betroffene zu unterstützen. Denn neben den medizinischen Fragen und körperlichen Auswirkungen von Hautkrebs stellt die Diagnose Betroffene und ihre Familien aber oft auch vor emotionale Herausforderungen und starke Veränderungen im Alltag.

Bei der Vorsorge ist es wichtig, Hautveränderungen ernst zu nehmen, beim Hautarzt abzuklären und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, denn eine frühzeitige Diagnose kann den Verlauf der Erkrankung maßgeblich beeinflussen.

Über Hautkrebs

Ein Großteil der schweren Krankheitsverläufe bei Hautkrebs geht auf das maligne (bösartige) Melanom zurück, den sogenannten schwarzen Hautkrebs. Männer sind dabei etwas häufiger betroffen als Frauen. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Hautkrebsarten sowie zu typischen Hautveränderungen und Symptomen, die auf eine mögliche Erkrankung hinweisen können, finden Sie auf " Hautkrebs im Fokus".

Referenzen

Zentrum für Krebsregisterdaten. Malignes Melanom der Haut. Stand 04.03.2026. Verfügbar unter: https://ots.de/H2fNoU

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