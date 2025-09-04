MSD SHARP & DOHME GmbH

HPV. WHAT THE FACTS?!: Interaktive Pop-up-Ausstellung zu Viren, Krebs und Prävention in Hamburg und München

Die bundesweite Aufklärungsinitiative ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs. geht mit der interaktiven Pop-up-Ausstellung zu Viren, Krebs und Prävention "HPV - WHAT THE FACTS?!" auf Tour. Nach dem erfolgreichen Auftakt beim Lollapalooza-Festival bringt das popkulturell inspirierte Format im Herbst Wissen zu HPV und einen Raum für Austausch in zwei deutsche Städte - und zeigt: Wenn es um Gesundheit geht, braucht es Räume, die nicht nur informieren, sondern auch berühren.

Etwa vier von fünf Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit Humanen Papillomviren (HPV) - doch viele wissen kaum etwas darüber. Die Ausstellung "HPV - WHAT THE FACTS?!" setzt genau hier an: Sie macht Aufklärung zu einem Erlebnis und schafft einen geschützten Raum für Fragen, Reflexion und informierte Gespräche im Rahmen von Gesundheit und insbesondere Frauengesundheit. Besucher:innen sind eingeladen, sich auf interaktive Weise mit den Themen Viren, Krebs und Prävention auseinanderzusetzen.

Von hängenden Viren über Mitmach-Stationen bis hin zu einer Faktenwand: Die Ausstellung arbeitet mit Installationen, interaktiven Tools und emotionalen Erfahrungsberichten, um Besucher:innen auf vielfältige Weise über HPV aufzuklären. Die Pop-up-Ausstellung ist eine lebendige Plattform für Inspiration und Information. Unterstützt wird sie unter anderem von Moderatorin Steffi Brungs sowie Künstlerin, Autorin und ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs.-Botschafterin Vreni Frost, die ihre persönlichen HPV-Geschichten teilen. Exklusiv für die Ausstellung hat das Illustrationsduo aus Monja Gentschow und Sarah Radowitz eine Postkartenserie entworfen, aus der sich Besucher:innen vor Ort ihr persönliches Lieblingsmotiv sichern können.

Aufklärung zum Anfassen und Erleben

Über eine Woche lang stehen Hamburg und München ganz im Zeichen von HPV-Wissen und Bewusstsein - ein Empowerment-Statement mitten im urbanen Raum:

HAMBURG

12.-20. September 2025

Gallery Lazarus, Wexstraße 42, 20355 Hamburg

MÜNCHEN

10.-18. Oktober 2025

fancyrosi studio, Rosental 5, 80331 München

Gesundheitskompetenz trifft Empowerment

"HPV - WHAT THE FACTS?!" schafft einen Raum, in dem Aufklärung nicht belehrend wirkt, sondern aktivierend. Die Ausstellung richtet sich thematisch besonders an erwachsene Frauen, ihre Freund:innen und Partner:innen - die Informationen sind jedoch für alle Menschen relevant, unabhängig vom Geschlecht. In Deutschland erkranken jährlich etwa 4.500 Frauen an Gebärmutterhalskrebs und etwa 3.000 Männer an HPV-bedingten Krebsarten, als mögliche Folge einer anhaltenden HPV-Infektion. Die Ausstellung vermittelt Wissen über HPV und Maßnahmen, um gewissen HPV-bedingten Folgeerkrankungen vorbeugen zu können, wie z. B. die HPV-Impfung.

Vorsorge beginnt mit Bewusstsein - und einem Pop-Up, das verbindet und informiert. Mehr Informationen zur Ausstellung auf entschiedengegenkrebs.de/hpv-ausstellung.

