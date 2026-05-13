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"ZDF Magazin Royale" präsentiert: Zehn Jahre "Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld"

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Mainz (ots)

Am 22. Mai 2026 feiert Jan Böhmermann ein Jahrzehnt "Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld" – gemeinsam mit hochkarätigen Gästen. Seit zehn Jahren beweist das "Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld": Deutsche Fernsehunterhaltung kann auch Spaß machen – wenn man sie gelegentlich mit Musik unterbricht! Ob "Neo Magazin Royale" oder "ZDF Magazin Royale": Seit zehn Jahren beziehungsweise 283 Sendungen bereichern Lorenz Rhode und das 15-köpfige Ensemble die Shows von Jan Böhmermann, das ZDF und die europäische Entertainmentwelt. Am Freitag, 22. Mai 2026, feiert das "Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld" um 23.00 Uhr sein Jubiläum mit einer großen Show – auf dem Sendeplatz des "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann und Gästen wie Kitschkrieg, Giant Rooks, Clueso und Jolle. Im ZDF-Streaming-Portal ist die Sendung bereits um 20.00 Uhr abrufbar.

"Das 'Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld' ist der beste, coolste und bekannteste Klangkörper im deutschen Fernsehen. Ich bin wahnsinnig stolz, gemeinsam mit diesen tollen Musiker*innen und ihrem Orchester jede Woche auf einer Bühne stehen zu dürfen!", schwärmt Jan Böhmermann.

Das "Rundfunk-Tanzorchester" performt immer live und immer mit eigenen Arrangements. "Seit zehn Jahren haben wir jetzt diese unglaubliche Spielwiese, wo wir 'music of the future, and music of the past' so umsetzen können, wie wir es schön finden. Zusammen mit Weltstars oder nur unter uns 15. Ein großes Abenteuer!", sagt Bandleader Lorenz Rhode.

Das "Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld" hat seit seiner Gründung gemeinsam performt mit The Last Dinner Party, Zaho de Sagazan, Blond, Wolf Alice, Lizzo, Danger Dan & Igor Levit, Deichkind, Zartmann, Kraftklub, Paula Hartmann, Domiziana & Ski Aggu, Christine and the Queens, Berq, Alli Neumann, Herbert Grönemeyer, Lola Young, Apsilon, Nemo, Arlo Parks, Levin Liam, Betterov, Isabell Varell, Nina Chuba, Mark Forster, Sienna Spiro, Wallows, Faber, Stromae und vielen, vielen mehr.

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