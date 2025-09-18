Kölner Stadt-Anzeiger

Ford bietet Mitarbeitern oft sechsstellige Abfindungen - Zuschläge für Kinder und IG-Metall-Mitgliedschaft

Köln. Nach der Ankündigung eines umfassenden Stellenabbaus in den Kölner Ford-Werken hat das Unternehmen ein umfangreiches Abfindungsangebot vorgelegt. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) berichtet, können Mitarbeiter mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit mehr als 300.000 Euro bekommen. Das geht aus einer internen Liste, die der Zeitung vorliegt. Beschäftigte mit vier Jahren bei Ford dürfen demnach unter Umständen deutlich mehr als 60.000 Euro an Zahlungen erwarten. Die Abfindungen sind zwar nach Arbeitsjahren gestaffelt und altersabhängig, dennoch gibt es einen Experten zufolge vergleichsweise hohen Sockelbetrag zwischen 25.000 und 80.000 Euro, außerdem Zuschläge für Kinder (5500 Euro) und die Mitgliedschaft in der IG Metall (2500 Euro).

