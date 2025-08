Brandwatch

Brandwatch und Trajaan kooperieren, um erstklassige Suchintelligenz für Consumer Insights zu liefern

Chicago (ots/PRNewswire)

Brandwatch, die führende Plattform für digitale Verbraucherinformationen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Trajaan, dem weltweit führenden Unternehmen für Suchinformationen, bekannt. Dies stellt eine bedeutende Erweiterung der Brandwatch-Datenkapazitäten dar und gibt Kunden die Möglichkeit, das, was die Welt sagt, mit dem zu kombinieren, was die Welt über Kanäle, Regionen und Plattformen hinweg sucht.

In der heutigen, sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft ist es wichtiger denn je, die Absichten der Verbraucher zu verstehen. Brandwatch-Kunden können jetzt auf den weltweit umfangreichsten Datensatz für Suchintelligenz zugreifen: Dieser umfasst traditionelle Suchmaschinen, E-Commerce-Plattformen, soziale Plattformen und neue GenAI-Anwendungen. Diese leistungsstarke neue Erkenntnisebene ermöglicht es Unternehmen, ihre Recherchen zu verbessern, ihre Prognosefähigkeit zu stärken und fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Was dies für Marken bedeutet:

End-to-End-Verbraucherinformationen: Gehen Sie über Gespräche hinaus und messen Sie die Suchnachfrage, um Marktverschiebungen vorherzusehen, Trends zu validieren oder unerfüllte Bedürfnisse aufzudecken.

Gehen Sie über Gespräche hinaus und messen Sie die Suchnachfrage, um Marktverschiebungen vorherzusehen, Trends zu validieren oder unerfüllte Bedürfnisse aufzudecken. GenAI-Sichtbarkeit: Verstehen Sie, wie generative KI-Plattformen Ihre Marke, Kategorie oder Konkurrenten interpretieren und empfehlen – ein schnell wachsender Einfluss auf die Bewusstseinsbildung und Entscheidungen von Verbrauchern.

Verstehen Sie, wie generative KI-Plattformen Ihre Marke, Kategorie oder Konkurrenten interpretieren und empfehlen – ein schnell wachsender Einfluss auf die Bewusstseinsbildung und Entscheidungen von Verbrauchern. Umsetzbare, schnelle Einblicke in großem Umfang: Ganz gleich, ob Sie den nächsten großen Haarpflegetrend validieren oder aufkommende Markenbedenken identifizieren wollen – Trajaans geolokalisierte Echtzeitdaten helfen Ihnen, schneller und präziser zu reagieren.

„Diese Partnerschaft spiegelt unser großes Engagement wider, die besten Punktlösungen und Datensätze in unser Ökosystem zu bringen", sagte Jim Daxner, CPO bei Brandwatch und Cision. „Mit Trajaan geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, das Warum hinter dem Verbraucherverhalten noch besser zu verstehen – von den Fragen, die sie stellen, bis hin zu den Produkten, die sie in Erwägung ziehen."

„Wir freuen uns, mit Brandwatch zusammenzuarbeiten, um die Grenzen der Verbraucherforschung zu erweitern", sagte Matthieu Danielou, CEO von Trajaan. „Durch die Kombination von Suchintention und sozialem Engagement geben wir Marken einen Live-Feed dessen, was sich Menschen wünschen und worüber sie sprechen – noch bevor es in den Regalen landet. Es geht darum, schneller zu werden, Mikrotrends früher zu erkennen und das zu entwickeln, wonach der Markt bereits sucht."

Die Partnerschaft mit Trajaan, die ab heute verfügbar ist, markiert den ersten Schritt in einer umfassenderen Roadmap, in deren Rahmen Suchintelligenz zunehmend in die Plattform und Services von Brandwatch eingebettet wird, um Marketing-, Strategie- und Kommunikationsteams auf der ganzen Welt tiefere, vorausschauende Erkenntnisse zu ermöglichen.

