ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 3. Februar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Goldring, eine Disneyland-Einschienenbahn von Schuco, ein dreiteiliges Kaffeeset, ein Goldarmband mit Diamanten und Porzellankraniche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 4. Februar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein CD-Regal, eine Bronzestatuette, Clipstecker mit Saphiren, ein Gemälde von Detlev Nitschke, einen Tischspiegel und eine Angelrute zum Fliegenfischen. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 5. Februar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Spielzeugfernseher, einen Platinring mit Diamanten, eine antike Kerze, eine Taschenuhr von Patek Philippe und eine Vase aus Sterlingsilber. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 6. Februar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde von Klaus Fabian, ein Emailleschild, eine Gedenkbrosche mit Achat-Kamee, eine Decken- und Wandleuchte sowie Ohrschmuck mit Diamanten. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 7. Februar 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bodenvase, ein Armband, ein antikes Mangelbrett, ein Frisierset, ein Aquarell von Udo Lindenberg und ein mechanisches Spielzeugpferd. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

