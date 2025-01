ZDF

"maybrit illner" im ZDF über den "Machtkampf um Migration"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz macht Ernst. Die Unionsfraktion bringt mitten im Wahlkampf zwei Anträge und einen Gesetzesentwurf zur Verschärfung der Migrationspolitik in den Bundestag ein – auch wenn es dabei Mehrheiten mit der AfD geben kann. Bricht Merz damit das "Brandmauer"-Tabu, und wie hoch wird der Preis dafür sein? Lassen sich die Unionspläne vom "faktischen Einreisestopp" überhaupt umsetzen? "Machtkampf um Migration – entscheidet der Asylstreit die Wahl?" ist am Donnerstag, 30. Januar 2025, um 22.15 Uhr das Thema bei "maybrit illner" im ZDF

"Abschiebeoffensive", "Grenzschutz", "Sicherheitspaket" – große nationale Lösungen konnte die Scholz-Regierung mit den Grünen nicht liefern. Aushängeschild der Ampel wurde stattdessen das Gemeinsame Europäische Asylsystem, das allerdings erst 2026 in Kraft tritt. Welche Fehler hat die Ampelregierung gemacht? Was, außer ein empörtes "So nicht", bieten Grüne und SPD nun an?

Bei Maybrit Illner diskutieren Vizekanzler Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der Journalist Giovanni di Lorenzo und die ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt

Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

"maybrit illner" in der ZDFmediathek.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell