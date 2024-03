Mitteldeutsche Zeitung

Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Scholz-Besuch in Israel

Dass Kanzler Olaf Scholz erst nach Jordanien flog und König Abdullah II. einen guten Freund nannte, Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu vor der Bodenoffensive in Rafah warnte und ihn an das Völkerrecht erinnerte, ist ein wichtiges Zeichen. Israel hat in der Welt im Wesentlichen nur noch die USA und Deutschland als Freunde. Tel Aviv hat viel zu verlieren, wenn diese auf Distanz gehen. Frieden wird es nur durch eine Zweistaatenlösung geben. Eine der größten Hürden dafür ist Netanjahu, der sich mit diesem Krieg an seine Macht klammert. So lange bleiben die Ängste arabischer Nachbarstaaten bestehen, der Konflikt könnte auf sie übergreifen. Das muss verhindert werden. Scholz mag da machtlos sein. Wirkungslos ist seine Mission nicht.

