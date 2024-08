Make

Kreativität und Innovation im Fokus

Maker Faire Hannover zieht mehr Besucher an

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

San Francisco, Rom, Hannover: Die Maker Faire Hannover hat sich als drittgrößte ihrer Art weltweit etabliert und verzeichnete in diesem Jahr 15.800 Teilnehmende. Das entspricht einem Zuwachs von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Veranstaltung, die am 17. und 18. August im Hannover Congress Centrum (HCC) stattfand, bot bereits zum zehnten Mal Makern, Bildungseinrichtungen und Unternehmen eine Plattform, um sich und ihre Projekte zu präsentieren.

"Auf der Maker Faire Hannover werden mindestens genauso viele Innovationen wie auf der Industriemesse gezeigt, nur hemdsärmeliger", erklärt Professor Dr. Klaus-Uwe Gollmer von der Hochschule Trier. Der Experte für Angewandte Informatik am Umwelt-Campus war mit Studierenden vor Ort und fordert: "An jede Schule gehört ein Makerspace." Diese Aussage unterstreicht die wachsende Bedeutung der Maker-Bewegung für Bildung und Innovation.

Die Vielfalt der Angebote zeigte sich auch in der breiten Palette der Maker-Projekte. Von modernsten Technologien wie KI und Quantencomputing über Robotik und Programmieren bis hin zu traditionellen Handwerkstechniken wie Spinnen und Schmieden war alles vertreten. Zu den unzähligen Mitmachaktionen gehörten Programmierkurse für Minecraft und Scratch sowie Workshops zum 3D-Druck. Besucher konnten auch mit Geigerzählern und Lasern experimentieren oder ein Fahrerassistenzsystem kennenlernen. An verschiedenen Lötstationen entstanden blinkende Einhörner, Alpakas oder das beliebte Maker-Faire-Maskottchen Makey.

Regionspräsident Steffen Krach, der die Veranstaltung am Samstagmorgen gemeinsam mit Johanna Heise, CEO von heise ventures, und Daniel Bachfeld, Chefredakteur des Make-Magazins, eröffnete, zeigte sich beeindruckt von der Kreativität der Maker. Die Begeisterung über die vielen Ideen spiegelte sich auch in den Reaktionen der Besucher wider, von denen viele versprachen, im nächsten Jahr wiederzukommen. "Wenn man diese tollen Projekte sieht, möchte man am liebsten auch zu Hause gleich loslegen", so der Tenor vieler Besucher.

Daniel Rohlfing, Leiter Events & Sales bei der Maker Faire, äußerte sich hoch zufrieden über die Vielfalt der Aussteller: "Der Mix aus privaten Makern, Hochschulen und Unis, Makerspaces und Unternehmen hat perfekt gepasst. Die Hallen waren voll, so dass wir die Besucherzahlen erneut toppen konnten."

Die Veranstaltung zog nicht nur lokale Besucher an. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden reiste aus anderen Bundesländern an, viele nutzten das Wochenendticket für einen zweitägigen Aufenthalt. Dies unterstreicht die überregionale Bedeutung der Maker Faire Hannover.

Die nächste Maker Faire Hannover findet am 23. und 24. August 2024 wieder im HCC statt. Dank des anhaltenden Erfolgs und wachsenden Interesses an der Maker-Bewegung bleibt die Veranstaltung ein wichtiger Community-Treffpunkt für Innovatoren, Erfinder und Technikfans und fest im Veranstaltungskalender Hannovers verankert. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie betont, dass neben der fachlichen Kompetenzförderung auch das Selbstvertrauen und die Offenheit für Neues gestärkt werde. Steffen Krach, Präsident der Region Hannover und Botschafter der Veranstaltung, wird das Jubiläum eröffnen. Diesjähriger Hauptsponsor ist Basic Solar, die Photovoltaik einfach und günstig machen. Veranstalter ist das Make-Magazin aus Hannover, das zur heise group gehört.

Original-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell